Năm 2026, kinh tế thế giới nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn chính trị, chính sách thương mại, tiền tệ của các nước lớn, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy trong một số giai đoạn cùng với lạm phát gia tăng đã tác động làm tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với năm trước.

Trong nước, mặc dù có những tác động bất lợi từ thị trường thế giới gây lo ngại cho việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, với sự kiên định mục tiêu từ Trung ương đến địa phương, sự linh hoạt, thận trọng trong việc điều hành nền kinh tế nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng, cùng với sự nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển của các ngành, GDP 9 tháng đầu năm đã tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường hàng hóa cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng 2026 ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu khả quan về tăng trưởng kinh tế nói chung và phát triển thị trường hàng hóa nói riêng, tuy nhiên, do ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn từ thị trường thế giới, thị trường trong nước đang phải đối mặt với một số yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. CPI bình quân 10 tháng đầu năm đã tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng... Các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua và đà tăng trưởng của thị trường trong nước.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Cụ thể, các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán để thu hồi tạm ứng.

Rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư, kinh doanh, chi phí tuân thủ.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch thông qua liên kết giữa địa phương - doanh nghiệp lữ hành - hãng vận tải - cơ sở lưu trú để xây dựng, giới thiệu và triển khai các gói du lịch với chi phí hợp lý, khuyến khích người dân đi du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước trên nền tảng số, tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ và mạng xã hội quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình kích cầu và các chính sách ưu đãi, đồng thời tiếp cận các nhóm khách hàng tiềm năng, kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm - du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

Kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, các hoạt động, sự kiện, văn hóa, lễ hội văn hóa với các chương trình xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước, đặc biệt vào các dịp lễ hội tại các địa phương nhằm gia tăng trải nghiệm đối với dịch vụ, hàng hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước...