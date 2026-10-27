Đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma tuý

Chiều 26/10, tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp nhằm rà soát kết quả, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án 6 – Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Minh

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, tực hiện theo nội dung chủ đạo của Dự án 6: "Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy" – một dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, các Cục, Vụ chức năng của Bộ Y tế đã tham mưu, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy; Ban hành Quyết định số 255/QĐ-BYT ngày 27/1/2026 phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án 6; Ban hành Công văn số 4516/BYT-PB ngày 18/6/2026 hướng dẫn chi tiết triển khai Dự án 6 cho các đơn vị, địa phương…

Cùng đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 giao bổ sung dự án, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 25/8/2026 giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho 6 đơn vị trực thuộc.

Theo thống kê, 100% tỉnh, thành phố đã triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, có 4.306 cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện/3.321 xã, phường, đặc khu, đạt 129% chỉ tiêu đề ra; Duy trì điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 34.120 người tại 403 cơ sở điều trị; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần…

Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức báo cáo làm rõ thêm nội dung triển khai Dự án 6 – Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Ảnh: Trần Minh

Tại cuộc họp, đại biểu đã báo cáo tiến độ triển khai các nhóm nhiệm vụ, thông tin về những vướng mắc bất cập, tiến độ giải ngân chi ngân sách nhà nước theo nhiệm vụ của Dự án 6; Đề xuất việc xây dựng, điều chỉnh lại các hoạt động Dự án thành phần để phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại các đơn vị, địa phương

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tập trung giải quyết các khoảng trống và thách thức mới phát sinh về phòng, chống ma túy. Các đơn vị chức năng của Bộ Y tế khi được giao nhiệm vụ trong dự án sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe đối với người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện; góp phần giảm nhu cầu sử dụng ma túy, giảm tác hại và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Cục Phòng bệnh phát huy vai trò, trách nhiệm đơn vị đầu mối bảo đảm việc triển khai Chương trình trong năm 2026 được thực hiện thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, cơ quan tham gia dự án phải khẩn trương thống nhất hoàn thành việc phân bổ kinh phí và giải trình những nhiệm vụ chậm, muộn, đề xuất phương án, giải pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ cũng như khắc phục những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn.

Cùng đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí được phân bổ, giao về theo nhiệm vụ, chức năng; Chủ động hoàn thiện hồ sơ, dự toán, thủ tục mua sắm và thanh quyết toán theo đúng quy định;Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan y tế, cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời những vướng mắc về phân bổ, sử dụng kinh phí.

Việc rà soát nhiệm vụ, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế và kinh phí, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả theo các mốc thời gian cụ thể.

Đồng thời, việc triển khai cần bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và đối tượng thụ hưởng theo văn bản phê duyệt Chương trình, tránh tình trạng chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả phòng, chống ma túy.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh