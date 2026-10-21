Đẩy mạnh tổ chức thực thi các thỏa thuận, cam kết quốc tế

Khai thác tối đa lợi ích từ các cam kết quốc tế đã ký kết

Phát biểu thảo luận tại Tổ 3 (gồm Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Tĩnh) về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh vai trò của công tác đối ngoại với phát triển đất nước. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, hiện nay, trong các chuyến công tác nước ngoài, lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất chú trọng thúc đẩy các thỏa thuận, cam kết quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh việc ký kết, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là tổ chức thực hiện các thỏa thuận, cam kết này.

“Ký kết là quan trọng rồi, nhưng vấn đề quan trọng nhất là tổ chức thực thi”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu làm sao để các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng được những cơ hội từ các thỏa thuận, cam kết quốc tế. Nêu ví dụ về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, một số Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng hết những cơ hội từ các hiệp định này. Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất để khai thác tối đa lợi ích từ các cam kết quốc tế đã ký kết.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc tế, Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo tổ chức thực thi, đồng thời hoàn thiện nền tảng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động hợp tác quốc tế.

Thảo luận tại Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và TP Cần Thơ) về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định sự đồng tình thống nhất cao đối với nội dung dự thảo về việc trao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới ký kết thỏa thuận quốc tế. Bộ trưởng nhấn mạnh, “đây là quy định mới, trước đây không có quy định này, đối với Ủy ban cấp xã ở biên giới thì rất cần”.

Tuy nhiên, đối với các Ủy ban nhân dân cấp xã không thuộc khu vực biên giới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cần có sự đánh giá cẩn trọng và toàn diện. Mặc dù mô hình cấp xã hiện nay có quy mô lớn hơn và trực thuộc cấp tỉnh, nhưng đối với các địa bàn nội địa, nhu cầu thực tiễn ký kết thỏa thuận quốc tế không phổ biến. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng phân tích, “chỗ này phải đánh giá, dự báo nhu cầu ký kết, đánh giá lợi ích, hiệu quả có thể mang lại. Rồi cũng phải dự kiến nguồn lực, nếu chúng ta quy định như thế này thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thực hiện như thế nào, có phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại hợp tác quốc tế ở cấp xã hay không”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý nguyên tắc giao quyền phải gắn liền với năng lực thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trong trường hợp giữ quy định mở rộng cho các xã ngoài khu vực biên giới, các văn bản hướng dẫn dưới luật phải quy định rất cụ thể về thẩm quyền, phạm vi, tiêu chí điều kiện để có cơ sở áp dụng thống nhất.

Hoàn thiện cơ chế giá điện theo lộ trình xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng

Cùng ngày, QH đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra, thảo luận tại Tổ về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có 6 điều gồm: 4 điều sửa luật, 1 điều về hiệu lực và 1 điều về chuyển tiếp. Về dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền 10 nội dung, tháo gỡ 31 nội dung đang vướng mắc, nhất là gắn với yêu cầu của môi trường kinh tế số và nền tảng số.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có các nội dung trọng tâm gồm: đơn giản hóa thủ tục đầu tư dự án điện lực; bổ sung cơ chế đầu tư lưới điện truyền tải theo phương thức đối tác công - tư; hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, điện gió ngoài khơi và điện rác. Dự thảo Luật hướng tới phát triển thị trường điện cạnh tranh, mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp, hoàn thiện cơ chế giá điện theo lộ trình xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng; rà soát điều kiện cấp phép hoạt động điện lực…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí đề xuất sửa đổi, bổ sung 5/77 điều của Luật Thể dục, thể thao; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều của Luật Du lịch; sửa đổi, bổ sung 4/52 điều của Luật Thư viện; sửa đổi, bổ sung 8/50 điều của Luật Điện ảnh; sửa đổi, bổ sung 9/95 điều của Luật Di sản văn hóa; sửa đổi, bổ sung 11/43 điều của Luật Quảng cáo. Riêng đối với Luật Báo chí, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí theo hướng bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí…