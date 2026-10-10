Đẩy mạnh tinh thần sáng tạo trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp

Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội ra mắt Câu lạc bộ Sáng kiến, sáng tạo. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, ngày 10/10, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ sáng kiến, sáng tạo.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Việc thành lập Câu lạc bộ Sáng kiến, sáng tạo nhằm tạo diễn đàn kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; thúc đẩy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ cho Câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí yêu cầu Câu lạc bộ cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hoạt động cụ thể; phát huy vai trò là cầu nối giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp, các chuyên gia và người lao động trong việc phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp sáng tạo có giá trị thực tiễn.

Đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội nêu rõ: Hoạt động của Câu lạc bộ phải thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, lấy hiệu quả của các sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn làm thước đo chất lượng hoạt động; từng bước xây dựng Câu lạc bộ trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa tinh thần đổi mới trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thủ đô.

Đông đảo đoàn viên, công nhân, lao động tham dự lễ ra mắt câu lạc bộ. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Tại Hội nghị, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Đợt thi đua tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào sáng kiến, sáng tạo, với phương châm “Mỗi đoàn viên một sáng kiến, mỗi công đoàn cơ sở một hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp”.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Sáng kiến, sáng tạo là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; góp phần khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ của đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.