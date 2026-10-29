Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết năm 2026 cùng với nhiệm vụ thường xuyên, thành phố đã triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, phạm vi rộng.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ quốc gia, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân, BCĐ 515 TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, năm 2026, thành phố đã quy tập 827 hài cốt liệt sĩ (vượt gấp hơn 4,1 lần chỉ tiêu giao); hoàn thành 100% lấy mẫu hài cốt tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 10 tháng; tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 736 hài cốt liệt sĩ (Công viên Lê Thị Riêng 731, xã Thường Tân 5); được Ban Chỉ đạo quốc gia nêu tên trong nhóm địa phương tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2026.

Kết quả đạt được có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng BCĐ 515 TP phát biểu tại hội nghị.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, tính từ ngày 23/6/2026 đến hết được ngày 23/10/2026, quy tập 822 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 789 bộ đơn và 8 mộ tập thể với 33 bộ; 329 bộ có di vật. Khu vực nhà quàn, vị trí lấy mẫu ADN được bố trí chu đáo; hơn 1.000 đoàn cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Kết quả công tác tìm kiếm cho thấy việc kết hợp tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, nhân chứng lịch sử, radar xuyên đất, đo điện trở suất rất hiệu quả. Bên cạnh công tác giám định ADN, việc phát hiện giấy tờ, ký hiệu đơn vị, di vật cá nhân trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ là cơ sở quan trọng để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh điều hành phần thảo luận.

Bên cạnh khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã có kết quả tìm kiếm như kể trên, tại khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, BCĐ 515 TP cũng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập lấy mẫu giám định ADN và tổ chức an táng 5 hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng đúng quy định. Tại các địa điểm khác như: Khu vực Suối Bông Trang - Nhà Đỏ, phường Chánh Phú Hòa; Khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ; khu vực Bàu Bàng; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; Khu vực ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp (Bệnh viện K76A, K76B); Khu vực trong khuôn viên Trường Sĩ quan Công Binh, phường Thủ Dầu Một)... thành phố đang tiến hành xác minh, thu thập thêm thông tin, tài liệu, tìm nhân chứng, xây dựng kế hoạch tổ chức thăm dò, tìm kiếm.

Trong công tác lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu đối với mộ chưa có thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch. Trong 9.875 mộ chưa có thông tin, có 7.082 mộ đủ điều kiện giám định ADN, 2.776 mộ không đủ điều kiện. Ngày 21/8/2026, thành phố phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội bàn giao các đơn vị chuyên môn giám định ADN.

Về phía Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, với vai trò là đơn vị thường trực trong công tác triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện công tác rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố năm 2026.

Thời gian qua, Công an thành phố đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu thập thành công là thêm một hy vọng, một ngọn nến tri ân thắp sáng hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.

Thành phố cũng tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin với Đại học Texas Tech, các tổ chức và cựu quân nhân Hoa Kỳ, Úc; tiếp nhận nhiều hồ sơ, sơ đồ, hình ảnh có giá trị; công tác kiểm tra, báo cáo, sơ kết, rút kinh nghiệm được duy trì nghiêm túc.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng BCĐ 515 TP biểu dương các đơn vị chức năng của thành phố cùng các đơn vị phối hợp đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7; xác định TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Phát huy phương châm “còn thông tin thì tiếp tục xác minh, còn cơ sở thì tiếp tục tìm kiếm”, huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu không chỉ tìm được hài cốt mà từng bước “trả lại tên cho liệt sĩ”.