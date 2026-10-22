Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng BCĐ 515 quốc gia; Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên BCĐ 515 quốc gia; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh; Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.N

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng đã tăng cường khảo sát thực địa, thu thập, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn được phân công. Tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên. Từ kết quả xác minh, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Tính chung trong năm 2026 và quá trình triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, tỉnh đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ theo đúng hồ sơ quản lý đối với 1.198 mộ liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.N

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. BCĐ 515 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập, hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.N

Đối với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận được 5.297 mẫu, trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất. Đây là cơ sở quan trọng để phục vụ đối chiếu, giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp các gia đình có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: H.N

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng BCĐ 515 quốc gia ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chú trọng công tác thu nhận, đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học và đúng quy định.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng rà soát, thu thập, xác minh và xử lý thông tin; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh phối hợp giám định ADN nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các thành viên BCĐ 515 tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cần được triển khai với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được ghi nhớ và niềm mong mỏi của các gia đình sớm được đáp đền.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể - Ảnh: H.N

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.