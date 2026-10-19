Đẩy mạnh tiếp xúc và đối thoại cấp cao nhằm tăng cường hợp tác song phương Việt Nam - Thụy Sĩ

Mở ra những định hướng lớn

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Guy Parmelin đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cuộc hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các nhà lãnh đạo hai nước đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đánh giá cao vai trò, vị thế của mỗi nước tại khu vực và trên thế giới, cũng như tại các cơ chế đa phương.

Trong đó, cuộc trao đổi cấp cao mang tính chiến lược giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin đã mở ra những định hướng lớn trong phát triển khuôn khổ hợp tác Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ, bao gồm việc trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh tiếp xúc và đối thoại cấp cao nhằm tăng cường hợp tác song phương.

Bên cạnh đó, hai bên khẳng định thúc đẩy triển khai thực chất các lĩnh vực hợp tác truyền thống và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, trung tâm tài chính quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và du lịch bền vững...

Một trong những kết quả quan trọng của chuyến thăm là việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước khối Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó Thụy Sĩ là thành viên. Khi có hiệu lực, hiệp định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động theo các cam kết đã thống nhất.

Đối với Việt Nam, ý nghĩa lâu dài còn ở cơ hội kết nối với công nghệ, tri thức và các mạng lưới kinh doanh có chất lượng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mang đến triển vọng hợp tác với một thị trường năng động, có năng lực sản xuất và ngày càng gắn kết với kinh tế khu vực và thế giới.

Hai bên cũng đã xác định rõ hơn những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Các văn kiện hợp tác giữa hai nước về lao động, việc làm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... được ký kết dịp này sẽ tạo cơ sở vững chắc để hai nước thúc đẩy sự gắn kết giữa đầu tư, nghiên cứu và đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng hợp tác, tăng hàm lượng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại, thu hút dòng đầu tư

Để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, ngay trong cuộc hội đàm với Tổng thống Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam khẩn trương chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp. Mỗi chương trình hợp tác cụ thể cần có đầu mối, nguồn lực, lộ trình và kết quả cụ thể để hai bên cùng theo dõi, cùng thúc đẩy thực hiện.

Trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký kết, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác hai bên có thế mạnh, nhu cầu, đặc biệt trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, tài chính xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng… Trong thời gian tới, Việt Nam và Thụy Sĩ quyết tâm hướng tới việc tăng gấp đôi kim ngạch thương mại (hiện đang đạt hơn 1 tỷ trong năm 2025), thu hút sự dịch chuyển dòng đầu tư của Thụy Sĩ vào Việt Nam. Chính vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần nghiên cứu kết nối các chương trình nghiên cứu chung trên phương châm ba nhà “Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp”, qua đó thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ trong các lĩnh vực như y sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp, thông qua các cơ chế hiện có giữa các quỹ phát triển khoa học quốc gia của hai nước, trường học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân, tiếp tục thúc đẩy liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia và nhà nghiên cứu, qua đó tận dụng thế mạnh của hệ thống giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của Thụy Sĩ trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.