Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Thoan, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường.

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh đã khảo sát 371 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, với tổng số 52.971 phần mộ; xác định 7.806 phần mộ chưa có thông tin tại 250 nghĩa trang cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm. Đến ngày 5/8/2026, tỉnh đã hoàn thành khai quật 7.806 phần mộ, lấy được 6.869 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ khoảng 88%, toàn bộ mẫu được quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội chặt chẽ, an toàn. Kết quả này giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch.

Cùng với đó, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã thu nhận 28.910 mẫu, riêng đợt 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thu nhận 19.491 mẫu, đưa Ninh Bình trở thành địa phương có kết quả thu nhận mẫu cao thứ hai toàn quốc. Việc rà soát, cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và phối hợp khai thác dữ liệu phục vụ đối sánh ADN tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 1 Chiến dịch, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt và khu vực chân núi Chùa Ông, phường Nguyễn Úy, đạt 210% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ kinh nghiệm trong công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm; thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cơ sở dữ liệu và huy động các lực lượng tham gia.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Quân khu 3; phối hợp rà soát, xác minh, củng cố hồ sơ, thông tin tại các khu vực có phần mộ nghi là mộ liệt sĩ, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/11/2026. Đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Đối với Sở Nội vụ, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, thống nhất; phối hợp thực hiện việc hoàn trả mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ sau khi có kết quả giám định ADN, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm. Công an tỉnh tập trung hoàn thành kế hoạch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2, tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia lấy mẫu, ưu tiên người cao tuổi, người có sức khỏe yếu và các trường hợp có khả năng phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết theo quy định. UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ, tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, quản lý và cập nhật sơ đồ nghĩa trang, xác định rõ vị trí từng phần mộ, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp đồng bộ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng nhiệm vụ.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích.

Đồng chí Vũ Trọng Thoan, Chính ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 30 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.