Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu khối văn hóa, xã hội trong GRDP của tỉnh

Giao ban 9 tháng khối văn hóa - xã hội và giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của khối văn hóa - xã hội trong GRDP của tỉnh.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 53.772,01 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối văn hóa – xã hội đóng góp vào tăng trưởng GRDP tổng giá trị tăng thêm ước đạt 6.492 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,2% trong khu vực dịch vụ và chiếm 12,7% trong tổng GRDP của tỉnh, tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 1,8% so với mức tăng trưởng của nền kinh tế. Một số ngành có giá trị tăng thêm chiếm tỷ trọng lớn so với tổng chung các chỉ tiêu của khối như giáo dục và đào tạo chiếm 60,9%; hoạt động y tế chiếm 29,1%.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, như: Thiếu giáo viên ở các trường vùng sâu, vùng xa, thiếu nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực giáo dục; nguồn cán bộ quản lý về giáo dục cấp xã hạn chế chuyên môn; khó khăn trong triển khai BHYT, cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử; tháo gỡ khó khăn trong việc tăng doanh thu du lịch, triển khai các dự án tu bổ di tích, cơ sở vật chất về văn hóa và các chương trình, dự án đầu tư lĩnh vực văn hóa, du lịch…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu GRDP được giao, trong thời gian tới, các sở, ngành khối văn hóa – xã hội tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách du lịch, tăng cường liên kết phát triển du lịch; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho các cơ sở y tế, nhất là y tế cơ sở và các địa bàn khó khăn, quan tâm nâng cao năng lực tài chính, phát triển dịch vụ y tế và đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; xác định nhu cầu đào tạo và gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh, ưu tiên nguồn lực cho đào tạo STEM, kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng số…

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành bám sát nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh triển khai trong những tháng cuối năm; thống nhất cách thống kê, rà soát số liệu đảm bảo phù hợp; tập trung các giải pháp nhằm tăng cường giải ngân vốn đầu tư công các lĩnh vực.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung đôn đốc chi thường xuyên đảm bảo tiến độ và quy định; rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư năm 2027, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng trường học; tăng cường công tác quản lý, vận hành các trường học, nhất là các trường học biên giới. Ngành Y tế tập trung triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, khám sức khỏe toàn dân, triển khai các dự án xây dựng bệnh viện.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh Sơn La báo cáo tại cuộc họp.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát nhiệm vụ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện các chính sách về phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, tăng chi tiêu của du khách; đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch; tham mưu công tác chuẩn bị cho việc đăng cai Năm du lịch quốc gia… Các sở, ngành còn lại triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao.