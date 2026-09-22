Đẩy mạnh thi đua trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quán triệt các nội dung hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP; thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 5, BĐBP: Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh và các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động Phong trào TĐQT với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Hội đồng Thi đua - khen thưởng các đơn vị thường xuyên được kiện toàn, hoạt động nền nếp, chất lượng. Việc bình xét thi đua đảm bảo tính dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời; gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất và hướng về cơ sở; qua đó, tạo động lực động viên cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Các đơn vị trong cụm tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đối với BĐBP Đồng Nai đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ biên giới; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị, địa bàn. Duy trì 4 chốt cố định quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức hơn 2,7 ngàn lần tuần tra, bảo vệ biên giới. Chủ trì bắt giữ, xử lý 63 vụ với 87 đối tượng. Trong đó, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá 3 chuyên án; đặc biệt phá một chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 19kg ma túy các loại, được các cấp, ngành khen thưởng và đánh giá cao.

Đại tá Phạm Văn Đảng (bìa phải), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ đội Biên phòng Đồng Nai bàn giao cờ thi đua cụm trưởng 2027 cho Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ánh Kiệt

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT của các đơn vị BĐBP thuộc Cụm thi đua số 5.

Thủ trưởng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan Bộ Tư lệnh chúc mừng 2 đơn vị Cụm trưởng 2026 và 2027. Ảnh: Ánh Kiệt

Phó Tư lệnh BĐBP đề nghị: Cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - khen thưởng các đơn vị trong cụm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phải đưa nội dung thi đua vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác; xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Thi đua phải hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; tập trung vào những nhiệm vụ khó, khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề cần tạo chuyển biến rõ nét. Gắn phong trào TĐQT với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, cần chú trọng thi đua trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Dưới sự chứng kiến của thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị trong khối bỏ phiếu đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2026 cho BĐBP tỉnh Lâm Đồng. Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai bàn giao đơn vị cụm trưởng năm 2027 cho Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh.