Đẩy mạnh tháo gỡ án tồn và siết chặt kỷ cương

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp có bà Lư Thị Châu Ngọc, Chánh án TAND khu vực 13- An Giang cùng các cán bộ, viên chức của đơn vị.

Tại buổi làm việc, đại diện TAND khu vực 13-An Giang đã nghe báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý cán bộ, cũng như những áp lực thực tế mà đơn vị đang đối mặt.

Đặc biệt, công tác giải quyết các vụ án tồn đọng, án kéo dài do tính chất phức tạp hoặc gặp rào cản trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã được đưa ra tại cuộc họp nhằm phân tích sâu sắc.

Tại cuộc họp, ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng các giải pháp tháo gỡ cụ thể cho từng nhóm vụ việc.

Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong việc đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm tuyệt đối tính chính xác, khách quan của pháp luật.

Chánh án TAND tỉnh yêu cầu đơn vị tăng tốc giải quyết án trong đợt thi đua 60 ngày (15/10/2026 – 15/11/2026) theo Nghị quyết số 34 của Quốc Hội, chỉ đạo của Chánh án TANDTC.

Bên cạnh việc giải quyết án tồn, công tác kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ cũng được quán triệt nghiêm túc.

Việc siết chặt quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt để xây dựng hình ảnh cơ quan tư pháp liêm chính, vững mạnh.

Được biết, buổi làm việc của Chánh án tỉnh tại TAND khu vực 13 nằm trong khuôn khổ kế hoạch kiểm tra toàn diện 15 TAND khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hoạt động kiểm tra này thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo TAND tỉnh An Giang, chủ động nắm bắt cơ sở, kịp thời động viên và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác tư pháp và nâng cao chất lượng xét xử trong toàn ngành.