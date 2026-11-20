Tích hợp dịch vụ trên một nền tảng

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 11/2026, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện đã hoàn thành đồng bộ 100%. Đây là kết quả quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin và phát triển các dịch vụ đăng kiểm trên môi trường số. Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, Cục đang triển khai các giải pháp đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ, hướng tới giảm thủ tục trung gian, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải.

Tại Triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giới thiệu ứng dụng “Đăng kiểm Việt Nam”, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ chủ phương tiện trên một nền tảng thống nhất. Ứng dụng cho phép người dân và doanh nghiệp đăng ký tài khoản, quản lý thông tin phương tiện, lựa chọn cơ sở đăng kiểm, đặt lịch kiểm định, thanh toán trực tuyến và tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử. Các tiện ích được thiết kế nhằm giúp chủ phương tiện chủ động thực hiện thủ tục, hạn chế việc phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, người sử dụng có thể tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play, đăng ký tài khoản thông qua quét mã QR trên Căn cước công dân gắn chip, sau đó khai báo thông tin phương tiện để kích hoạt. Hệ thống hỗ trợ quản lý nhiều phương tiện trên cùng một tài khoản, bao gồm tài khoản dành cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tính năng đặt lịch cho phép chủ phương tiện lựa chọn khu vực, cơ sở đăng kiểm và thời gian phù hợp. Sau khi được xác nhận, lịch hẹn sẽ hiển thị trên ứng dụng để người dùng theo dõi. Các khoản thanh toán đủ điều kiện có thể được thực hiện trực tuyến, đồng thời lưu lại lịch sử giao dịch để thuận tiện đối chiếu.

Đối với doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các đơn vị sở hữu nhiều xe tải, xe khách và phương tiện kinh doanh logistics, việc quản lý tập trung thông tin đăng kiểm có ý nghĩa thiết thực trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thay vì theo dõi riêng lẻ thời hạn kiểm định của từng phương tiện, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng kế hoạch đưa xe đi kiểm định phù hợp với lịch khai thác. Điều này giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn vận tải ngoài kế hoạch, giảm thời gian dành cho các công việc hành chính.

Đối với người dân, việc tích hợp giấy chứng nhận kiểm định điện tử giúp thuận tiện tra cứu thông tin ngay trên điện thoại, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy. Các chức năng tìm kiếm cơ sở đăng kiểm, tra cứu vi phạm hành chính và theo dõi giao dịch cũng góp phần đơn giản hóa quá trình sử dụng dịch vụ.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ứng dụng đã thử nghiệm thành công và dự kiến chính thức vận hành vào cuối năm 2026. Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng kết nối với các nền tảng dịch vụ công và những cơ sở dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, hiệu quả tiết giảm chi phí cần được đánh giá sau khi ứng dụng đi vào hoạt động thực tế, thông qua thời gian xử lý thủ tục, mức độ sử dụng dịch vụ trực tuyến và phản hồi của người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thiện hệ sinh thái số, nâng cao hiệu quả quản lý

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng thông tin: “Định hướng lâu dài là tiếp tục nghiên cứu số hóa hoạt động kiểm định khí thải xe máy, phương tiện đường thủy và đường sắt trên cùng một nền tảng ứng dụng, theo lộ trình phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện triển khai”.

Ứng dụng “Đăng kiểm Việt Nam” đã thử nghiệm thành công và dự kiến chính thức vận hành vào cuối năm 2026. (Ảnh minh họa)

Ông Thắng nhấn mạnh, chuyển đổi số đăng kiểm là quá trình liên tục, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các cơ sở đăng kiểm và người dân. Việc đơn giản hóa thủ tục, kết nối dữ liệu an toàn là yếu tố quan trọng để xây dựng dịch vụ công minh bạch, thuận tiện và nâng cao chất lượng phục vụ. Trong triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Thắng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và gắn nhiệm vụ với kết quả đầu ra, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân. Những định hướng này được đặt trên nền tảng kết quả chuyển đổi số đã đạt được. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến nay tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết điện tử đạt trên 90%. Đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm sự phụ thuộc vào quy trình xử lý thủ công.

Đối với hoạt động vận tải, hệ thống đăng kiểm số vận hành ổn định sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý phương tiện, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối đồng bộ còn hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi hoạt động kiểm định, kiểm soát chất lượng và hoạch định chính sách phù hợp.

Về lâu dài, hiệu quả chuyển đổi số cần được đo lường bằng những lợi ích cụ thể, từ thời gian hoàn thành thủ tục, chi phí tuân thủ đến mức độ hài lòng của người sử dụng. Việc phát triển hệ sinh thái đăng kiểm số vì vậy không chỉ là bước tiến trong cải cách hành chính mà còn góp phần nâng cao năng suất hoạt động vận tải, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến tháng 11/2026, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện đã đồng bộ 10/10 triệu bản ghi, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết điện tử của Cục đạt trên 90%. Những kết quả này tạo nền tảng để mở rộng dịch vụ đăng kiểm trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.