Đẩy mạnh số hoá, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

Cuộc họp tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình cập nhật, xác thực, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành; triển khai học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Nguyên dự cuộc họp tại điểm cầu Cà Mau.

Theo Bộ GD&ĐT, đến 11 giờ ngày 19/9, toàn quốc đã phát hành hơn 17,95 triệu học bạ số, đạt 93,11% tổng số học sinh. Dữ liệu học sinh năm học 2026-2027 cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành đạt 86,84%. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trùng số định danh cá nhân, khó khăn khi sắp xếp, thay đổi mã cơ sở giáo dục và một số vấn đề về chữ ký số, phần mềm, đồng bộ dữ liệu.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước. (Ảnh chụp màn hình).

Cà Mau chủ động số hoá

Tại Cà Mau, ngành GD&ĐT xác định hoàn thiện cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến hệ sinh thái giáo dục số với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”.

Đối với dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, từ tháng 12/2025, Sở GD&ĐT đã xây dựng, đưa vào vận hành phần mềm quản lý riêng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành số hoá, tạo lập cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ cấp THPT từ năm 1977 đến năm 2024 trên địa bàn Cà Mau và Bạc Liêu trước đây.

Sau hợp nhất, Sở tiếp nhận hồ sơ văn bằng tốt nghiệp THCS do các Phòng GD&ĐT cấp huyện trước đây quản lý và tiếp tục số hoá. Tỷ lệ thực hiện học bạ số của tỉnh hiện đạt 98,58%.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và một số cơ sở giáo dục trong tỉnh tham dự cuộc họp về hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành.

Toàn tỉnh có 539 trường; trong đó, 451 trường đã ký hồ sơ dữ liệu năm học 2025-2026, đạt 83,67%. Dữ liệu lớp học đã ký đạt 85,78%; học sinh 87,90% và giáo viên 86,94%.

Đáng chú ý, dữ liệu văn bằng tốt nghiệp THCS giai đoạn 1976-2025 cần số hoá khoảng 101.290 trang tài liệu, tương ứng 705.732 bản ghi. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2026 là 5,84 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Từng bước hình thành kho dữ liệu tập trung

Sở GD&ĐT Cà Mau đang xây dựng cơ sở dữ liệu theo hướng tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm quản lý tại cơ sở giáo dục, từng bước hình thành kho dữ liệu tập trung. Qua đó, giảm tình trạng dữ liệu phân tán, nhập liệu nhiều lần, thiếu thống nhất; phục vụ thống kê, báo cáo, theo dõi chỉ tiêu và hỗ trợ ra quyết định.

Theo ngành GD&ĐT, khó khăn hiện nay là khối lượng dữ liệu lịch sử lớn, không đồng nhất về biểu mẫu và cách lưu trữ. Việc quét tài liệu mới tạo bản điện tử, còn phải tiếp tục nhập liệu, chuẩn hoá và kiểm tra chất lượng. Liên thông dữ liệu cũng đòi hỏi thống nhất về chuẩn dữ liệu và mã định danh.

Cà Mau xác định hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu.

Tại cuộc họp, đại biểu các tỉnh, thành phố trao đổi về phát triển dữ liệu giáo dục, học bạ số, văn bằng số; đồng thời nêu những khó khăn trong cập nhật, xác thực, đồng bộ dữ liệu và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và Sở GD&ĐT khẩn trương khắc phục các điểm nghẽn, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu và duy trì báo cáo tiến độ hằng tuần.

Các địa phương phải rà soát, đối chiếu chính xác số định danh cá nhân, xử lý trường hợp chưa có mã định danh và hoàn thiện việc đồng nhất các cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên hệ thống. Trường hợp báo cáo không đúng thời hạn hoặc để xảy ra sai sót số liệu, Giám đốc Sở GD&ĐT phải giải trình trước Bộ trưởng./.