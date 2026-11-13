Đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng viên được hướng dẫn cập nhật hồ sơ lên hệ thống điện tử.

Tại Chi bộ bản Huổi Ngà, công tác số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai với sự tham gia tích cực của từng đảng viên. Chi bộ có 20 đảng viên, đều là đồng bào dân tộc Mông. Dù điều kiện tiếp cận công nghệ số còn hạn chế, cấp ủy chi bộ đã chủ động rà soát, sắp xếp hồ sơ, phối hợp với cán bộ phụ trách thực hiện các bước theo hướng dẫn, hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên.

Ông Vàng A Châư, Bí thư Chi bộ bản Huổi Ngà, cho biết: Chi bộ xác định số hóa hồ sơ là nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới công tác quản lý đảng viên. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tập trung kiểm tra, sắp xếp hồ sơ, phối hợp với cán bộ phụ trách cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác. Các đảng viên đều tích cực tham gia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy xã Mường Giôn tiếp nhận hồ sơ đảng viên từ nhiều địa phương trước đây. Hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, phần lớn vẫn lưu trữ bằng giấy; một số tài liệu cũ, mờ, thiếu thành phần hoặc thông tin chưa thống nhất, cần kiểm tra, xác minh và bổ sung trước khi cập nhật lên hệ thống.

Cấp ủy Chi bộ bản Bo Xanh hướng dẫn đảng viên cập nhật sổ tay đảng viên.

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc; thành lập tổ giúp việc, huy động cán bộ hỗ trợ rà soát, phân loại, chỉnh lý hồ sơ. Quy trình thực hiện được thống nhất, từ kiểm tra hồ sơ gốc, bổ sung tài liệu, quét, kiểm tra chất lượng đến cập nhật dữ liệu trên phần mềm, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng.

Đến tháng 11/2026, Đảng bộ xã Mường Giôn có 1.048 hồ sơ đảng viên, trong đó 831 hồ sơ đã được số hóa thành công, đạt gần 80%. Ngoài ra, 180 hồ sơ đã tải lên hệ thống nhưng chưa được phần mềm xác nhận hoàn thành do thiếu một số văn bản theo quy định; 37 hồ sơ thuộc lực lượng công an, quân sự đang chờ hướng dẫn của ngành dọc.

Tại Chi bộ bản Bo Xanh, công tác hoàn thiện hồ sơ cũng được triển khai đến từng đảng viên. Trong tổng số 41 đảng viên, chi bộ đã hoàn thành số hóa 37 hồ sơ, còn 4 hồ sơ đang tiếp tục bổ sung giấy tờ. Ông Lường Văn Thanh, Bí thư Chi bộ bản Bo Xanh, chia sẻ: Có những hồ sơ khi kiểm tra phát hiện thiếu giấy tờ hoặc thông tin chưa rõ, chúng tôi phải trao đổi lại với đảng viên để xác minh, bổ sung. Chi bộ thực hiện lần lượt từng hồ sơ, kiểm tra trên hồ sơ gốc, bảo đảm đầy đủ trước khi chuyển lên xã để số hóa. Qua đó, từng đảng viên cũng có điều kiện rà soát, hoàn thiện thông tin cá nhân.

Mường Giôn đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là chất lượng hồ sơ không đồng đều, nhiều tài liệu bị mờ, thiếu hoặc thông tin chưa thống nhất. Việc xác minh, bổ sung mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, những hồ sơ đã tải lên nhưng chưa đủ thành phần vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, kiểm tra trạng thái trên phần mềm trước khi xác nhận kết quả.

Ông Bùi Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Giôn, cho biết: Khi hoàn thành số hóa, hồ sơ đảng viên được quản lý tập trung trên hệ thống, giúp cấp ủy thuận lợi hơn trong tra cứu, khai thác thông tin, theo dõi quá trình công tác và cập nhật những thay đổi của đảng viên. Qua đó, giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ giấy, hạn chế các thao tác thủ công, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Mường Giôn tiếp tục tập trung hoàn thành số hồ sơ còn lại, phấn đấu đạt 100% theo kế hoạch; đồng thời rà soát, chuẩn hóa thông tin, kiểm tra chất lượng bản quét và xử lý các trường hợp lỗi tải lên, hồ sơ lưu nháp, dữ liệu chưa hoàn chỉnh trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Việc cập nhật, xác nhận kết quả được thực hiện trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ giấy, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự phối hợp của các tổ chức đảng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác số hóa hồ sơ tại Mường Giôn đang từng bước đi vào nền nếp. Đây là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.