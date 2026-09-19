Đẩy mạnh số hóa, đổi mới quản trị sau sắp xếp trường học

Giáo dục phường Phú Yên đẩy mạnh số hoá trong quản trị và giảng dạy.

Bài toán quản trị trường học quy mô lớn

Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục phường Phú Yên được tổ chức lại từ 12 cơ sở thành 6 đầu mối quản lý. Đội ngũ, số học sinh và phạm vi điều hành tại mỗi đơn vị đều tăng, đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, nhất là ở những trường liên cấp, có nhiều điểm trường.

Trường Tiểu học và THCS Tôn Đức Thắng được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường THCS Tôn Đức Thắng và các trường: Tiểu học Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc, điểm trường Tiểu học Hòa Bình I. Việc quản lý 2.164 học sinh cùng 135 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 5 cơ sở đặt ra không ít thách thức trong tổ chức, điều hành.

Theo bà Huỳnh Thị Ái Vy - Hiệu trưởng nhà trường, khó khăn lớn nhất là đồng bộ hoạt động quản trị. Các cơ sở phải thống nhất về kỷ cương, chất lượng, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách. Nhà trường còn phải dung hòa văn hóa công tác, năng lực sư phạm giữa hai cấp học; phân công đội ngũ phù hợp mà không gây xáo trộn tâm lý.

Từ trước khi hợp nhất, khối THCS tại trụ sở chính đã quản lý dữ liệu tập trung. Hiện 100% giáo án, sổ theo dõi đánh giá, sổ điểm điện tử và học bạ của cấp học này được quản lý trên môi trường số. Nhà trường dự kiến mở rộng cách làm tới cấp tiểu học cùng các phân hiệu, điểm trường trong năm học này.

Trước đây, Ban Giám hiệu mất nhiều ngày tổng hợp sổ sách, đánh giá chất lượng học tập và kiểm tra tiến độ duyệt giáo án. Nay, dữ liệu số giúp nhà trường nhanh chóng nắm tiến độ giảng dạy, kết quả học tập của từng lớp để kịp thời điều chỉnh hoạt động chuyên môn.

“Nếu quản trị theo cách truyền thống, Ban Giám hiệu sẽ mất nhiều thời gian xử lý giấy tờ và đi lại. Kết quả bước đầu ở khối THCS là cơ sở để nhà trường hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng số hóa”, bà Vy cho biết.

Giáo viên hai cấp cũng từng bước ứng dụng AI trong xây dựng câu hỏi ôn tập, thiết kế bài giảng tương tác và hỗ trợ cá nhân hóa việc học. Tuy nhiên, mức độ khai thác công nghệ giữa các giáo viên chưa đồng đều, đòi hỏi nhà trường tiếp tục tổ chức bồi dưỡng phù hợp.

Không chỉ tại các trường liên cấp, yêu cầu đổi mới quản trị cũng được đặt ra với những đơn vị có số lớp và học sinh đông. Trường THCS Nguyễn Thị Định hiện có 119 giáo viên, 56 lớp với 2.312 học sinh. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Cường, dữ liệu liên thông giúp Ban Giám hiệu theo dõi sĩ số, kết quả học tập, tiến độ chương trình và sớm nhận diện những vấn đề phát sinh.

Đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng năng lực số

Đổi mới quản trị cần bắt đầu từ hạ tầng phù hợp. Tại Trường Tiểu học và THCS Tôn Đức Thắng, một số điểm lẻ còn thiếu phòng máy tính đạt chuẩn, thiết bị dạy học thông minh chưa đồng bộ, đường truyền Internet có lúc chưa ổn định. Đây là trở ngại khi triển khai hệ thống quản trị dùng chung.

Bà Ái Vy kiến nghị địa phương, ngành Giáo dục ưu tiên hạ tầng mạng, máy tính và phần mềm quản lý tập trung cho các điểm trường. Các lớp bồi dưỡng cũng cần đi vào tình huống thực tế, giúp cán bộ quản lý, giáo viên dùng công nghệ để giảm áp lực hành chính, nâng chất lượng dạy học.

Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Yên.

Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Yên cho biết, trong năm 2026, địa phương dự kiến dành khoảng 8 tỷ đồng đầu tư cho trường học. Nguồn kinh phí tập trung xây dựng, hoàn thiện phòng học bộ môn; trang bị bàn ghế, màn hình hiển thị, máy vi tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Cùng với bổ sung cơ sở vật chất, phường tổ chức 3 đợt tập huấn năng lực số, mỗi đợt khoảng 150 giáo viên tham gia. Đồng thời, 100% giáo viên tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. Hoạt động bồi dưỡng giúp đội ngũ khai thác thiết bị, nền tảng số và công cụ hỗ trợ chuyên môn sát nhu cầu công việc.

“Thiết bị là điều kiện cần, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào người sử dụng. Vì vậy, đầu tư phải gắn với bồi dưỡng để cán bộ quản lý, giáo viên khai thác công nghệ thực chất, phục vụ điều hành và giảng dạy”, ông Khôi nhấn mạnh.

Theo ông Khôi, công nghệ không thể thay thế vai trò của người thầy. Vì vậy, mỗi giáo viên cần chủ động làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả trong giảng dạy, hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ phải đi vào thực chất, tránh chạy theo hình thức.

Đầu tư hạ tầng gắn với bồi dưỡng năng lực số sẽ giúp các trường ở phường Phú Yên giải bài toán quản trị sau tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất giữa các điểm trường và nâng cao chất lượng dạy học.