Đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng BCĐ Quân khu 1 chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 4 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, toàn Quân khu 1 đã tổ chức 50 đợt khảo sát; tìm kiếm, quy tập tại 49 vị trí; quy tập được 36/60 hài cốt liệt sĩ (đạt 60% chỉ tiêu BCĐ quốc gia giao trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”). Phối hợp với Viettel gửi hơn 7 triệu tin nhắn đến các thuê bao; phát 913.154 phiếu thu thập thông tin; tiếp nhận 1.545 thông tin từ nhân dân, thân nhân liệt sĩ; tổ chức xác minh 450 nguồn tin, trong đó có 22 thông tin có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập; tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn hàng ngàn lượt thân nhân hỏi về thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại 12 khu vực, thực hiện 20 lượt khảo sát, phát hiện 12 vị trí có dấu hiệu, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ và bàn giao theo quy định (vượt 112% chỉ tiêu BCĐ Quân khu 1 giao). Tổ chức phát 78.590 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trong Nhân dân; tiếp nhận, xử lý 15 nguồn thông tin có giá trị.

Tổ chức khảo sát tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với 2.983 phần mộ, trong đó có 353 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang gồm: Đình Lập, Cao Lộc, Bản Trại, Bông Lau. Qua đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khai quật tại 4/4 nghĩa trang, hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với 353 phần mộ, đạt 100% kế hoạch.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn cách làm tổ chức thực hiện, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2 của chiến dịch.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 1 đề nghị: Các địa phương tiếp tục đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, tập trung vào các địa bàn có nhiều nhân chứng, thân nhân liệt sĩ; chú trọng khai thác thông tin từ những người từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc tham gia mai táng liệt sĩ; tiếp tục rà soát hồ sơ, tài liệu; đối chiếu thông tin giữa các nguồn; tổ chức khảo sát thực địa. Đối với những địa bàn đã có thông tin nhưng chưa đủ căn cứ, tiếp tục xác minh, bổ sung thông tin, phấn đấu kết luận rõ từng khu vực, từng trường hợp;tổ chức triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 khi Bộ Quốc phòng triển khai.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và các khu vực đã khảo sát, tìm kiếm; bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, chính xác, có khả năng tra cứu, đối chiếu, phục vụ lâu dài; thường xuyên tổ chức kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chưa nghiêm, hiệu quả thấp.

Dịp này, Quân khu 1 đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.