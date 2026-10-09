Đẩy mạnh số hóa cấp C/O trên hệ thống eCoSys

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, việc triển khai nhiệm vụ cấp C/O tại địa phương gắn với yêu cầu bảo đảm hạ tầng số phục vụ quá trình thực hiện. Theo đó, tổ chức được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ cấp C/O và văn bản chấp thuận phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực, tài khoản thu phí chứng nhận xuất xứ, hạ tầng số và cơ sở vật chất.

Trong đó, hệ thống eCoSys được sử dụng để cấp C/O, truyền dữ liệu và thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cùng với đó, các địa phương cần thực hiện các công việc liên quan đến hạ tầng số như tạo tài khoản thu phí C/O, phát hành biên lai điện tử và kết nối hệ thống để phục vụ việc cấp C/O, truyền dữ liệu.

Bộ Công Thương đã có nhiều buổi tập huấn cho các địa phương về cấp CO (ảnh: NH)

Việc số hóa được đặt trong bối cảnh cơ chế chứng nhận xuất xứ ngày càng đa dạng, gồm C/O giấy, C/O điện tử toàn trình và một số trường hợp áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ khi đáp ứng đủ điều kiện.

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống điện tử trong cấp C/O được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng khả năng kết nối và truyền dữ liệu trong hoạt động chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đây cũng là một nội dung được đặt ra trong quá trình triển khai cơ chế mới về cấp C/O tại các địa phương.