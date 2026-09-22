Đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với các tỉnh, thành phố có cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Đồng chí Mai Sơn và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đến 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, có 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đến 18/9/2026, toàn quốc có 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 33 cơ sở (giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm 31/7/2026. Trong đó, 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương.

Trong lộ trình sắp xếp, dự kiến đến 1/10/2026, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai phương án sắp xếp giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý. Đồng thời, các địa phương sẽ sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng: Sau sáp nhập, quy mô đào tạo, số lượng người học, phạm vi hoạt động và yêu cầu chất lượng đào tạo tăng nhanh, trong khi số lượng người làm việc được giao, cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học chưa được bổ sung tương xứng. Đặc biệt, còn tình trạng thiếu - thừa cục bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các lĩnh vực; một bộ phận nhà giáo cần được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phòng học, xưởng thực hành, trang thiết bị đào tạo chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học, kỹ thuật và một số ngành nghề mới.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Một số vấn đề được đề cập như: Tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; việc dự báo nhu cầu thị trường lao động đối với các lĩnh vực trọng yếu; cơ chế, quy trình chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ bộ, ngành trung ương về địa phương quản lý…

Tại thành phố Bắc Ninh, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, thành phố Bắc Ninh đã tập trung rà soát toàn diện mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quy mô đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động; cơ sở vật chất, đất đai và các điều kiện bảo đảm hoạt động.

Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định thành lập 3 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Bắc Ninh; Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh; Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang) thuộc UBND thành phố Bắc Ninh trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 6 trường cao đẳng và 3 trường trung cấp. Bên cạnh đó, trên địa bàn Bắc Ninh còn có Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng, là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Như vậy, sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh còn 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 6 cơ sở, tương đương giảm 60%.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm trong triển khai thực hiện. Việc sắp xếp lại là cần thiết trong bối cảnh nguồn nhân lực vừa thiếu về số lượng, lại chưa đáp ứng tốt yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề chưa theo kịp với nhu cầu vận hành sản xuất của doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp, xác định rõ phương án đối với từng cơ sở. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp giữ nguyên, các bộ, ngành cần rà soát và sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển giao về địa phương, các bộ, ngành chủ động phối hợp với địa phương dự kiến phương án tiếp nhận để hoàn thiện đề án chuyển giao.

Đồng chí lưu ý Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương rà soát hướng dẫn, xử lý các vấn đề về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nhân sự, cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau sắp xếp.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo phương án mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý sau khi sắp xếp. Trong đó xác định rõ các cơ sở giữ nguyên, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành về địa phương quản lý. Sau khi có quyết định sáp nhập, tổ chức lại, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo bình thường, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức, người lao động.