Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến sâu

Nông dân xã Tân Yên đầu tư khu sản xuất nông nghiệp tập trung.

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, xã Tân Yên đã tập trung rà soát, quy hoạch quỹ đất, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt hơn 7.400 ha. Thay vì canh tác manh mún, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp như trước đây, người dân các bản, tiểu khu đã duy trì ổn định diện tích chè, mở rộng vùng cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn xã có gần 1.500 ha cây ăn quả các loại; hơn 270 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 23.000 tấn; hình thành vùng trồng ngô lấy hạt và trồng ngô làm thức ăn cho bò sữa với diện tích 1.500 ha. Thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 70 triệu đồng/năm.

Người dân xã Tân Yên thu hái chè nguyên liệu.

Điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến sâu tại Tân Yên là việc củng cố, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Đồng hành với doanh nghiệp và người trồng chè, xã Tân Yên tạo điều kiện cho Công ty TNHH Chè Mộc Sương, Công ty TNHH Chế biến chè Tân Lập Mộc Châu, HTX Sản xuất, kinh doanh chè Tân Lập và HTX Chè Nà Tân liên kết với người dân, hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, bao tiêu sản phẩm. Sự gắn kết giữa người trồng chè với các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến đã góp phần chuẩn hóa quy trình từ chăm sóc, thu hái chè búp tươi đến sao, sấy, đóng gói, nâng cao giá trị sản phẩm. Nếu trước đây, chè búp tươi chỉ có giá khoảng 5.000-6.000 đồng/kg thì nay giá thu mua đạt khoảng 11.000 đồng/kg.

Sản xuất, chế biến chè tại HTX Nà Tân, xã Tân Yên.

Xác định chế biến sâu và xây dựng thương hiệu là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, xã Tân Yên chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện nay, xã có 9 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Nổi bật là các sản phẩm trà Ô long xanh Thúy Ngọc, trà Ô long xanh Thanh Tâm, trà Ô long Thúy Ngọc duỗi đỏ, trà Ô long Thanh Tâm GABA của Công ty TNHH Chè Mộc Sương đạt OCOP 4 sao; chè Bát Tiên đặc biệt, chè Shan đặc biệt của HTX Sản xuất, kinh doanh chè Tân Lập Mộc Châu đạt OCOP 4 sao; bộ sản phẩm sữa chua nguyên kem Amifarm Mộc Châu, gồm: Sữa chua nguyên kem, sữa chua nếp cẩm, sữa chua chanh leo của hộ kinh doanh Amifarm Mộc Châu đạt OCOP 3 sao.

Vận hành hệ thống máy sấy thăng hoa tại Amifarm Mộc Châu.Ảnh PV

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Tân Yên tiếp tục thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX mở rộng liên kết sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP. Với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, HTX và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 85 triệu đồng; diện tích rau, hoa, quả ứng dụng công nghệ cao đạt 80 ha, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp Tân Yên phát triển bền vững.