Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp, HTX

Công ty CP Xi măng Mai Sơn đầu tư hệ thống giám sát quy trình sản xuất tự động.

Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, xã Tà Hộc từng bước định hình các hướng phát triển phù hợp với từng khu vực. Ở vùng thuận lợi, phát triển sản xuất công nghiệp được xã quan tâm, từng bước hình thành các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Hiện có 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn là một trong những đơn vị có quy mô lớn, hoạt động ổn định.

Tại nhà máy ở bản Nà Hường, nhịp sản xuất diễn ra liên tục. Các dây chuyền, thiết bị vận hành theo quy trình được kiểm soát chặt chẽ, gắn với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trong 9 tháng qua, sản lượng xi măng của công ty đạt gần 400 nghìn tấn. Hiện nay, công ty có gần 250 lao động, trong đó hơn 50% là lao động địa phương, thu nhập bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Để duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất, doanh nghiệp xác định đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng nguồn lao động là những yếu tố quan trọng. Ông Quách Hữu Toàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn, cho biết: Công ty đã chú trọng cải tiến kỹ thuật, duy tu thiết bị; chủ động đổi mới công nghệ sản xuất, tăng cường tự động hóa dây chuyền, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng. Bên cạnh đó, công ty chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật cao, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Ca sản xuất tại Công ty CP Xi măng Mai Sơn.

Nếu công nghiệp tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân thì lợi thế về đất đai, cây trồng lại mở ra một hướng phát triển khác cho Tà Hộc. Từ những vùng sản xuất nhỏ lẻ, địa phương đang từng bước tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chú trọng liên kết, ứng dụng kỹ thuật và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trong quá trình đó, các HTX đang dần thể hiện vai trò kết nối giữa người dân với kỹ thuật, doanh nghiệp và thị trường. HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng là một trong những mô hình tiêu biểu cho hướng đi này. Được thành lập năm 2016 với 11 thành viên, sau quá trình thử nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và lựa chọn giống thanh long ruột đỏ phù hợp, HTX từng bước xây dựng vùng sản xuất thanh long hàng hóa, liên kết với nông dân và đưa sản phẩm mang thương hiệu “Thanh long Sơn La” vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Từ một mô hình ban đầu, đến nay quy mô sản xuất đã có bước phát triển rõ nét. Sau 10 năm xây dựng, HTX đã mở rộng diện tích liên kết trồng thanh long ruột đỏ lên gần 300 ha tại Tà Hộc và một số địa phương khác trong tỉnh, sản lượng cung ứng ra thị trường mỗi năm trên 10.000 tấn. Hiện HTX có gần 7 ha được chứng nhận VietGAP; 2 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và châu Âu, với diện tích 80 ha, sản lượng khoảng 1.200 tấn/năm. Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, cho biết: HTX xác định chất lượng là yếu tố quyết định để giữ thị trường. Vì vậy, các khâu từ lựa chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, đóng gói đều được chuẩn hóa; sản phẩm trước khi xuất khẩu được phân loại, làm sạch, kiểm tra chất lượng, dán nhãn truy xuất và đóng gói theo yêu cầu của từng thị trường.

Thành viên HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng thu hoạch thanh long.

Từ cách làm của HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, hướng tổ chức sản xuất gắn với liên kết và thị trường đang từng bước được lan tỏa. Hiện nay, xã Tà Hộc có 6 HTX hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, hình thành vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Địa phương tập trung hỗ trợ các đơn vị tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề; xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại; khuyến khích liên kết với các hộ dân, sản xuất theo quy trình, đáp ứng yêu cầu thị trường. Để các mô hình sản xuất có thể phát triển bền vững, từ năm 2025 đến nay, xã đã phối hợp tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho trên 600 lao động nông thôn; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, tạo việc làm, từng bước hình thành tư duy sản xuất gắn với kỹ thuật, tiêu chuẩn và đầu ra sản phẩm.

Cùng với phát triển sản xuất, việc tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định cũng được xã quan tâm. Địa phương chú trọng quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy. Đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất quy mô lớn, yêu cầu về môi trường và an toàn được đặt song hành với duy trì sản xuất, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững trên địa bàn.

Từ những kết quả bước đầu, Tà Hộc đang tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng lực lượng doanh nghiệp, HTX, tạo thêm những đầu mối tổ chức sản xuất và liên kết với người dân. Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, cho biết: Với mục tiêu phấn đấu thành lập mới từ 1-2 doanh nghiệp, HTX/năm, xã tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, HTX mở rộng sản xuất; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường. Đồng thời, khuyến khích các mô hình hiệu quả mở rộng quy mô, phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với các hộ dân, từng bước hình thành những chuỗi sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của xã.

Những chuyển động trong sản xuất, kinh doanh đang mở thêm cơ hội để người dân Tà Hộc phát huy thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; từng bước tạo thêm sức bật cho kinh tế địa phương trên chặng đường phát triển mới.