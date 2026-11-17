Không khí lao động tại Công ty TNHH May Mặc Thuận Việt Nam Định, xã Xuân Hưng.

Những ngày này, tại cơ sở sản xuất sâu dâu Bà Háu (một loại quẩy), thôn Bắc Cường, xã Xuân Hưng, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, nghiền bột, tạo hình đến chiên, trộn đường, hoàn thiện sản phẩm, các công việc được triển khai liên tục để kịp cung ứng hàng hóa cho thị trường.

Chị Đoàn Thị Thanh Nhơn, chủ cơ sở cho biết, nghề làm sâu dâu đã được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tiếp nối nghề truyền thống từ ông bà, cha mẹ, chị Nhơn đã có 6 năm trực tiếp duy trì, phát triển hoạt động sản xuất. Đến nay, sản phẩm sâu dâu Bà Háu đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, từng bước khẳng định chất lượng và tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.

Để tạo ra sản phẩm có hương vị đặc trưng, nguyên liệu gạo tẻ khô được ngâm nước khoảng 20-30 phút, sau đó để ráo, nghiền thành bột và trải qua nhiều công đoạn chế biến theo bí quyết gia truyền. Nhằm nâng cao năng suất, cơ sở đã đầu tư máy nghiền, đánh bột, tạo hình, trộn đường và máy chiên, giúp giảm bớt các công đoạn thủ công nhưng vẫn giữ được chất lượng, hương vị truyền thống.

“Mùa sản xuất cao điểm thường bắt đầu từ tháng 9 âm lịch và kéo dài đến tháng 1 âm lịch năm sau. Đặc biệt, trong những tháng cận Tết, lượng hàng sản xuất tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất hàng chục tấn sản phẩm” - chị Nhơn chia sẻ.

Chị Đoàn Thị Thanh Nhơn đóng gói sản phẩm sâu dâu phục vụ thị trường.

Điều được cơ sở đặc biệt quan tâm là cân đối sản lượng với nhu cầu tiêu thụ, bởi sản phẩm không sử dụng chất bảo quản. Do đó, kế hoạch sản xuất phải được tính toán phù hợp để vừa có đủ hàng cung ứng, vừa bảo đảm chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh phương thức bán hàng trực tiếp, cơ sở tích cực giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thông qua Zalo, Facebook, TikTok và Fanpage qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Không khí sản xuất cũng đang diễn ra khẩn trương tại xưởng thủ công mỹ nghệ của nghệ nhân Nguyễn Xuân Đính, làng nghề thủ công mỹ nghệ thôn 1 Hải Minh, xã Hải Anh. Những ngày này, các thợ mộc đang tập trung hoàn thiện các sản phẩm bàn thờ, hoành phi, câu đối, tranh gỗ và những hạng mục phục vụ các công trình văn hóa tâm linh theo đơn đặt hàng cuối năm.

Gắn bó với nghề mộc gia truyền từ nhỏ, nghệ nhân Nguyễn Xuân Đính đã có hơn 15 năm được công nhận danh hiệu nghệ nhân. Với niềm đam mê nghề, ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nhà xưởng rộng trên 1.000m² cùng nhiều loại máy móc hiện đại, kết hợp kỹ thuật gia công với kinh nghiệm, tay nghề của những người thợ lâu năm.

Hiện cơ sở tạo việc làm cho khoảng 20-30 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 10-12 triệu đồng/người/tháng. Các sản phẩm được cung ứng cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là những công trình đền, chùa, công trình văn hóa tâm linh.

Theo nghệ nhân Nguyễn Xuân Đính, những tháng cuối năm, nhu cầu hoàn thiện các công trình, hạng mục thờ tự thường tăng, đòi hỏi cơ sở phải chủ động bố trí nhân lực, sắp xếp tiến độ sản xuất. Đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ, yêu cầu không chỉ là hoàn thành đúng thời gian mà còn phải bảo đảm tính thẩm mỹ, độ tinh xảo và chất lượng của từng sản phẩm. Vì vậy, dù đã ứng dụng máy móc hiện đại, những công đoạn chạm khắc, hoàn thiện quan trọng vẫn cần đến bàn tay khéo léo và kinh nghiệm của người thợ.

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Đính chế tác sản phẩm đồ gỗ.

Cùng với các cơ sở chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, những tháng cuối năm cũng là thời điểm các hộ sản xuất, kinh doanh tại làng nghề lụa Nha Xá tập trung đẩy mạnh hoạt động dệt, hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh lụa Nha Xá cho biết, hiện Hiệp hội có 140 thành viên, trong đó có 4 nghệ nhân và 36 thợ giỏi. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động, với mức thu nhập từ 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Trung bình mỗi tháng, làng nghề xuất bán khoảng 50 nghìn mét lụa, trong khi năng lực sản xuất có thể đạt hàng trăm nghìn mét mỗi tháng. Vào dịp Tết, sản lượng hàng hóa phục vụ thị trường thường tăng khoảng 1,3-1,5 lần so với những tháng thông thường. Từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch là giai đoạn các cơ sở tập trung sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và các đơn hàng cuối năm.

Theo nhận định của ông Bình, thị trường tiêu thụ lụa Nha Xá dịp Tết năm nay tiếp tục duy trì ổn định. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chất lượng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để làng nghề phát huy lợi thế truyền thống, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý là việc ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm. Hiện hơn 70% sản lượng lụa của làng nghề được tiêu thụ qua các kênh trực tuyến như: Facebook, TikTok, Shopee, Amazon và các nền tảng khác. Nhờ đó, sản phẩm lụa Nha Xá có điều kiện tiếp cận khách hàng ở nhiều thị trường, giảm dần sự phụ thuộc vào phương thức kinh doanh truyền thống.

Các hộ kinh doanh tại làng nghề lụa Nha Xá tích cực sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng cho cao điểm cuối năm.

Sự nhộn nhịp tại các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khu vực thương mại, dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng 9,04%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế 9 tháng ước đạt 240.343 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 20,55 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 21.350 tỷ đồng…

Những kết quả trên phản ánh sự phát triển tích cực của thị trường thương mại, dịch vụ và quy mô tiêu dùng trên địa bàn, đồng thời mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất, làng nghề phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, sự tăng trưởng của hoạt động du lịch cũng tạo thêm tiềm năng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Theo đánh giá của các cơ sở, doanh nghiệp, người tiêu dùng hiện có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tính an toàn, mẫu mã và giá trị thực tế của sản phẩm. Đối với thị trường Tết, bên cạnh nhu cầu mua sắm truyền thống, những sản phẩm mang bản sắc văn hóa, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên được kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Vì vậy, cùng với nỗ lực của các cơ sở sản xuất, việc tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển sản phẩm OCOP, bảo vệ thương hiệu và cải thiện hạ tầng làng nghề có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa. Qua đó, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của các ngành nghề truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh lụa Nha Xá đề xuất: “Để làng nghề lụa Nha Xá phát triển bền vững hơn, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại, quy hoạch khu sản xuất, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đồng thời tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm”.

Những tín hiệu tích cực của kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cùng sự chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, làng nghề đang tạo thêm kỳ vọng về một mùa tiêu dùng cuối năm sôi động. Qua đó đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán, góp phần duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương trong năm mới.