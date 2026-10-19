Đẩy mạnh rà soát, xác minh, cập nhật thông tin phương tiện giao thông

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, Phòng Giao thông thành phố và công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu hơn 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát, bao gồm cả ô-tô và xe máy. Qua đó, bước đầu xác định nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định; nhiều phương tiện hết hạn kiểm định nhưng chưa đưa đi kiểm định, dẫn đến không phản ánh đúng tình trạng phương tiện và chủ phương tiện trên thực tế.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên từ ngày 21/10

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 21/10, người dân di chuyển qua khu vực Nghi Tàm-Âu Cơ (Thành phố Hà Nội) lưu ý phương án phân luồng để thi công cầu Tứ Liên. Xe khách trên 16 chỗ và xe tải bị cấm lưu thông ở nhiều đoạn. Trên đường Nghi Tàm bổ sung rào chắn cố định dài khoảng 150m tại dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 Nghi Tàm. Trên đường Âu Cơ bổ sung rào chắn tại dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 150m. Phố Yên Phụ nhỏ được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên. Đường Nghi Tàm tổ chức một chiều trên đoạn từ ngõ 276 đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4. Tuyến đường tạm phục vụ thi công được tổ chức một chiều từ ngõ 276 Nghi Tàm đến ngõ 34 Âu Cơ.

Tổ hợp thương mại, dịch vụ quy mô gần 4.000 m²

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đạt Thắng chuyển mục đích sử dụng 3.700,3 m² đất nông nghiệp và giao thêm cho doanh nghiệp này 296,7 m² đất do Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn quản lý. Tổng diện tích đất Công ty Đạt Thắng được sử dụng để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ tại địa bàn xã Sóc Sơn là 3.997 m². Thời hạn sử dụng đất 50 năm. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm. Trong tổng diện tích đất được giao, có 184,3 m² đất sử dụng vào mục đích công cộng, xây dựng vỉa hè phía tây khu đất, không nhằm mục đích kinh doanh.