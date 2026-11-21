Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị đồng hành trao tặng quà Tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trần Văn Thời. (Ảnh: Hữu Tùng)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, tất cả các địa phương đã ban hành kế hoạch và triển khai rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2027-2030; bảo đảm tổng hợp, báo cáo theo quy định, làm cơ sở xác định mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn mới.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin hộ nghèo, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, các địa phương đã tổng hợp, gửi hơn 5 triệu bản ghi dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo để đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, khoảng 2,6 triệu bản ghi đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Đồng thời, ngành nông nghiệp và môi trường đang triển khai kết nối dữ liệu này với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về an sinh xã hội do Bộ Nội vụ quản lý.

Đối với khoảng 2,5 triệu bản ghi còn sai sót, thiếu thông tin hoặc trùng lặp, các địa phương đang tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức kinh tế-kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.