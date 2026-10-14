Đẩy mạnh quảng bá, tôn vinh sản phẩm OCOP tiêu biểu

Với nhiều hoạt động quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại, Ngày hội mở ra cơ hội đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, đối tác phân phối trong và ngoài tỉnh.

Vùng nguyên liệu của HTX trà và du lịch Vạn Phú.

Có mặt tại HTX trà Nguyên Long, ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương, chúng tôi ghi nhận các thành viên HTX đã hoàn thành việc thiết kế gian hàng, lựa chọn sản phẩm trưng bày. HTX đặc biệt chú trọng giới thiệu những sản phẩm OCOP tiêu biểu, thể hiện chất lượng và đặc trưng của trà Thái Nguyên.

Chị Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX trà Nguyên Long, cho biết: Chương trình được tổ chức thiết thực, tạo điều kiện để các HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm trà đạt chuẩn OCOP đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. HTX sẽ giới thiệu 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao là Trà Nguyên Long thượng hạng và Trà tôm nõn Nguyên Long. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX tăng cường giao lưu, quảng bá sản phẩm có uy tín, rõ nguồn gốc, xuất xứ đến đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 mở màn chuỗi hoạt động hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra ngày 16-10, với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu, khách mời đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.

HTX trà Nguyên Long tự tổ chức Lives tream để quảng bá giới thiệu, mở rộng kênh phân phối sản phẩm.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Cuộc thi phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Tinh hoa Trà Thái Nguyên - Sáng tạo sản phẩm OCOP, vươn tầm giá trị”.

Cuộc thi dành cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao, với 3 nội dung: Hiểu biết về Chương trình OCOP; thuyết trình ý tưởng phát triển sản phẩm OCOP; thi năng khiếu với các hình thức hát, múa, dân ca hoặc tiểu phẩm tuyên truyền về Chương trình OCOP.

Trong khuôn khổ Ngày hội, không gian trưng bày sản phẩm dự kiến có từ 40-60 gian hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX và các chủ thể OCOP tại các xã, phường trong tỉnh giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm làng nghề và quà tặng lưu niệm đến khách hàng.

Không gian này còn có sự tham gia của các tỉnh, thành phố như: Thanh Hóa, Phú Thọ, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số địa phương khác.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Ngày hội còn tổ chức trải nghiệm, dùng thử và giao lưu với người tiêu dùng. Qua đó, các chủ thể có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm trực tiếp, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

HTX trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên tập trung phát triển các sản phẩm trà gắn với hoat động du lịch trải nghiệm vùng chè.

Chiều 16-10, Hội thảo phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Khơi nguồn bản địa - Nâng tầm giá trị” dự kiến diễn ra với khoảng 80 đại biểu tham dự.

Thành phần gồm đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, HTX, chủ thể OCOP, hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuyên gia, nhà khoa học và diễn giả trong lĩnh vực phát triển sản phẩm OCOP.

Nội dung hội thảo tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với các chủ thể sản xuất như: Nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, xây dựng câu chuyện sản phẩm và phát triển thương hiệu gắn với lợi thế đặc trưng của địa phương.

Điểm đáng chú ý của Ngày hội là hoạt động kết nối tiêu thụ được mở rộng, không chỉ dừng ở trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Các chủ thể OCOP có cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng nông sản, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp xuất khẩu.

Ban Tổ chức dự kiến mời các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, livestream trên TikTok, Facebook và các nền tảng số khác. Hoạt động này góp phần mở rộng kênh tiếp cận người tiêu dùng, hỗ trợ các chủ thể quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đơn hàng trên môi trường số.

Cùng với đó, hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết trong tiêu thụ, phân phối, mở rộng thị trường và phát triển chuỗi cung ứng.

Qua đó, sản phẩm OCOP Thái Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận nhiều kênh bán hàng, từ hệ thống phân phối truyền thống đến siêu thị, cửa hàng và thương mại điện tử.

Với các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ, Ngày hội góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm OCOP, thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển sản phẩm OCOP bền vững.