Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2026 - 2030

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường truyền thông về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, hoạt động truyền thông tập trung nâng cao nhận thức, sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và xã hội về Cộng đồng ASEAN, vai trò và những đóng góp của Việt Nam. Giai đoạn 2028 - 2030, đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu, quảng bá hình ảnh Việt Nam gắn với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN, tăng cường ứng dụng công nghệ và nền tảng số.

Kế hoạch xác định 6 nội dung trọng tâm, gồm: truyền thông về ASEAN vì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực; thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế; phát huy bản sắc văn hóa, tăng cường gắn kết xã hội; kết nối toàn diện, hiện đại và bền vững; nâng cao năng lực thể chế, khả năng thích ứng; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.

Đáng chú ý, hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam được gắn với giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác giáo dục và kết nối nhân dân. Qua đó, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch và tiềm năng hợp tác của Việt Nam đến các quốc gia trong khu vực.

Việc triển khai kế hoạch cũng mở ra cơ hội để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, tăng cường quảng bá điểm đến, kết nối thị trường khách ASEAN, thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa và phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.