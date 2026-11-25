Thiếu tướng Bùi Duy Hưng trao cờ luân lưu cho Công an thành phố Đồng Nai - Đơn vị cụm trưởng năm 2027. (Ảnh: QT)

Dự chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh và lãnh đạo Công an 3 thành phố trong Cụm thi đua.

Năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an các thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai (Cụm thi đua số 3) đã triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Các đơn vị chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn; tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn địa bàn. Phong trào thi đua “Ba nhất”, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được triển khai với nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực. Công an thành phố Bắc Ninh triển khai 126 mô hình; Công an thành phố Quảng Ninh có 162 mô hình; Công an thành phố Đồng Nai phát huy hiệu quả nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, trong đó có sáng kiến được Bộ Công an công nhận cấp Bộ.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an các đơn vị chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được triển khai quyết liệt.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả với nhiều mô hình tự quản, sáng tạo tại cơ sở. Công tác xây dựng lực lượng, dân vận, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức 268 hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 5,8 tỷ đồng; Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức 385 hoạt động, trị giá hơn 7 tỷ đồng; Công an thành phố Đồng Nai chủ trì 493 chương trình, hoạt động, huy động nguồn lực hơn 32 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Cụm thi đua số 3 có 1.431 lượt tập thể, 5.073 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Kết quả phong trào thi đua đã góp phần tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong toàn lực lượng, khẳng định quyết tâm xây dựng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Công an các đơn vị trong Cụm đạt được, nhất là việc hoàn thành 203 chỉ tiêu công tác năm 2026. Đồng chí đề nghị năm 2027, các đơn vị tổ chức phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị; chú trọng đánh giá thực chất, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; nâng cao chất lượng bình xét, khen thưởng và tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Ba nhất”, lấy hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân làm thước đo.

Hội nghị thống nhất chọn Công an thành phố Đồng Nai giữ vai trò Cụm trưởng, Công an thành phố Quảng Ninh giữ vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2027.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức các hoạt động: trao 1 nhà tình nghĩa cho gia đình chị Thân Thị Thúy - lao động hợp đồng Công an xã Tam Tiến và tổ chức thành công Hội thao tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân.