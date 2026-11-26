Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Cụm thi đua số III - Thanh tra các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc.

Cụm thi đua số III - Thanh tra các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Sơn La (Cụm trưởng), Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng. Năm 2026, thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua số III đã làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nhận thức của cán bộ, công chức trong ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng được nâng lên. Phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai 274 cuộc thanh tra, ban hành 231 kết luận, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 82 triệu đồng, đạt 86,2% số tiền kiến nghị thu hồi nộp ngân sách; đã tiếp 13.862 lượt với 16.445 công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp 99 đoàn đông người với 801 người. Tiếp nhận tổng số 21.613 đơn, trong đó, 20.114 đơn đủ điều kiện xử lý.

Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2027, Cụm sẽ tiếp tục gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo Bác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và đôn đốc thực hiện kiến nghị sau thanh tra; tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân và xử lý đơn, thư. Các đơn vị chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, nhân rộng cách làm hiệu quả, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Thanh tra tỉnh Sơn La chuyển trao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2027 cho Thanh tra tỉnh Lai Châu.