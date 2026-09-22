Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo' trên các lĩnh vực

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đảng ủy Chính phủ)

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ năm 2025 đến nay; trao đổi kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời thảo luận, góp ý dự thảo Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Chính phủ giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2025 đến nay, toàn Đảng bộ Chính phủ có gần 400 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và công nhận, trong đó có 183 mô hình hay, cách làm sáng tạo đang được áp dụng, triển khai hiệu quả; 2.561 điển hình “Dân vận khéo” xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương, khen thưởng, gồm 110 tập thể và 2.451 cá nhân. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 cuộc thi, hội thi “Dân vận khéo”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đảng ủy Chính phủ)

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại các đảng bộ trực thuộc; nêu một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Chính phủ giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ ghi nhận những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm và giải pháp được các đại biểu chia sẻ, qua đó làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, của đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, để hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Chính phủ giai đoạn 2026-2030, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong tháng 9/2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; xác định “Dân vận khéo” là phương thức quan trọng trong công tác vận động quần chúng và là nhiệm vụ thường xuyên. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị. (Ảnh: Đảng ủy Chính phủ)

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Việc triển khai phong trào phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Duy trì, nhân rộng những mô hình đang triển khai hiệu quả, thực chất; chú trọng xây dựng các mô hình mới trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng pháp luật, truyền thông chính sách, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị-xã hội.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông để lan tỏa các mô hình, điển hình tiêu biểu; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.