Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Giờ ra chơi, học sinh đọc sách ở thư viện của một trường tiểu học ở tỉnh Khánh Hòa.

Em Trần Phương Khả Di, học sinh lớp 5D19 (Trường Tiểu học Phan Rang phân hiệu 3) là một trong những Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận. Khả Di rất yêu thích đọc sách. Mỗi ngày em đều dành nhiều thời gian để đọc sách. Theo Khả Di, nhờ đọc sách, em hiểu nhiều hơn về lịch sử của dân tộc, sự tài ba của các vị anh hùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Qua mỗi cuốn sách, em cảm nhận cuộc sống bên ngoài rất rộng lớn. Ở mỗi quyển sách, em học hỏi thêm rất nhiều điều mới lạ. Với mỗi kiến thức trong sách, em áp dụng vào cuộc sống rất hiệu quả. Đối với sách lịch sử, đọc xong em lại càng yêu thêm quê hương, Tổ quốc của mình”, Khả Di nói.

Không chỉ có con gái đọc và yêu thích sách, chị Ngô Thị Thảo Linh (mẹ của Khả Di) cũng rất yêu sách. Chị Linh cho biết, gia đình là nơi đầu tiên truyền cảm hứng đọc sách cho con cái. Từ việc nhìn thấy bố mẹ, ông bà đọc sách, trẻ sẽ bắt chước, qua đó trẻ dần nhận thức về giá trị của việc đọc sách và tự giác đọc sách, coi đó là một trong những niềm vui cuộc sống. Mỗi gia đình có thể bắt đầu từ việc xây dựng góc sách nhỏ tại nhà, chọn sách phù hợp với con và dành thời gian đọc cùng con mỗi ngày, giúp con trẻ cùng tham gia và thích thú việc đọc sách.

"Tôi thấy lan tỏa việc đọc sách không cần hành động lớn, chỉ cần cha mẹ cùng con đọc sách mỗi ngày vừa giúp trẻ tránh thời gian rảnh, ít sử dụng điện thoại vừa góp phần nâng cao kiến thức và hình thành cách sống cho con trẻ", chị Linh chia sẻ.

Ngoài không gian đọc sách tại nhà, Thư viện tỉnh Khánh Hòa cũng là không gian đọc sách được nhiều học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh tìm tới để đọc sách cuối tuần. Em Nguyễn Ngọc Khuê, lớp 8/3, Trường Trung học cơ sở Nam Nha Trang (phường Nam Nha Trang) cho rằng, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, cũng là người bạn đồng hành giúp mỗi chúng ta mở rộng hiểu biết, bồi đắp tâm hồn và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Từ những trang sách, em và nhiều bạn học sinh được học hỏi, tiếp thu các tri thức của nhân loại và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Đọc sách mỗi ngày còn giúp em nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa trao giấy chứng nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong không gian trường học, mỗi giờ ra chơi trở nên ý nghĩa hơn với các bạn học sinh. Vừa nghe tiếng trống trường báo hiệu, em Nguyễn Phúc Thiên An, học sinh lớp 5C16, Trường Tiểu học Tây Nha Trang (phân hiệu 2, phường Tây Nha Trang) đã nhanh bước chân đến thư viện để tìm đọc về sách Toán học và Lịch sử. Thiên An cho biết, thư viện vừa có thêm “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” từ các cô chú Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên tặng. Những đầu sách mới rất hay, tranh thủ mỗi giờ ra chơi em đọc một vài trang sách. Từ những quyển sách về kiểm tra trí thông minh Toán học, em đã biết nhiều mẹo làm Toán hay.

Cô Nguyễn Đan Thùy, Hiệu phó Trường Tiểu học Tây Nha Trang cho biết, những năm qua, hoạt động đọc sách tại trường ngày càng thu hút nhiều học sinh tham gia. Thông qua mỗi giờ đọc sách, các em thêm hiểu và yêu cuộc sống, từ đó có phương hướng phấn đấu học tập hiệu quả. Đặc biệt, với nhiều học sinh, việc đọc sách đã trở thành niềm đam mê. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách trong học sinh và có các chương trình khuyến khích các em đọc sách.

Ông Đinh Xuân Hương, Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, trong 9 tháng của năm 2026, thư viện tỉnh đã có trên 1.100 buổi phục vụ đọc sách tại chỗ và lưu động trên địa bàn tỉnh, đồng thời, cung cấp nền tảng để người dân truy cập và tương tác đọc sách, trong đó cấp 8.607 thẻ bạn đọc. Để khích lệ phong trào đọc sách trong xã hội, Thư viện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình lan tỏa văn hóa đọc. Thông qua mỗi chương trình, góp phần khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách; hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ; khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng...