Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh từ cơ sở

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 31/10/2026, toàn thành phố ghi nhận 7.394 ca mắc sốt xuất huyết và 4.523 ca mắc tay chân miệng.

Trước diễn biến trên, CDC Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ chuyên môn về phòng chống bệnh truyền nhiễm tại các địa phương. Hoạt động tập trung vào giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng dịch tại cộng đồng, cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan.

Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, CDC Đà Nẵng phân công cán bộ chuyên môn phụ trách từng địa bàn, thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh, nhất là những khu vực có số ca mắc tăng nhanh hoặc nguy cơ hình thành ổ dịch. Ngành y tế cũng chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ chuyên môn và duy trì chế độ thông tin, báo cáo thông suốt, bảo đảm hoạt động giám sát dịch bệnh không bị gián đoạn.

Theo đó, trong tháng 9 và 10/2026, CDC Đà Nẵng tổ chức 9 lớp tập huấn về hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm cho 447 cán bộ y tế, mỗi lớp kéo dài 2 ngày. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý, phát hiện và báo cáo dịch bệnh.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, CDC Đà Nẵng tăng cường truyền thông thông qua video, podcast, infographic, ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đơn vị cũng định hướng xây dựng tài liệu truyền thông bằng tiếng địa phương để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, theo dõi các dấu hiệu bất thường về sức khỏe và kịp thời đến cơ sở y tế khi mắc bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.