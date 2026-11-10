Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân Đà Nẵng

Tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân. (Ảnh: QUANG PHONG)

Tham dự hội nghị có Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn 129, đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Trưởng Phòng Kiểm ngư, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng, đại diện Đảng ủy, chính quyền địa phương.

Trong chương trình phối hợp, Hải đoàn 129 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 150 chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tại các xã Núi Thành, xã Tam Hải, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Đây là những địa phương có số lượng tàu cá đánh bắt cá xa bờ nhiều nhất Đà Nẵng, thường xuyên có các tàu cá hoạt động tại khu vực đặc khu Trường Sa, đặc khu Hoàng Sa.

Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn trao đổi với bà con ngư dân. (Ảnh: QUANG PHONG)

Tại Hội nghị, tập trung tuyên truyền, giới thiệu cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân về Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 113/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; kết quả hoạt động của các âu tàu, làng chài tại đặc khu Trường Sa, chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. (Ảnh: QUANG PHONG)

Dịp này, Hải đoàn 129 đã tặng 150 cờ Tổ quốc, 150 áo phao cá nhân cho bà con ngư dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phối hợp tuyên truyền nâng cao pháp luật cho bà con ngư dân, hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 và chung tay khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.