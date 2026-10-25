Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Hướng đi tất yếu của thương mại

Trong xu thế chuyển đổi số, thương mại điện tử ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, thay đổi phương thức phân phối và tiêu dùng. Nắm bắt cơ hội này, tỉnh Phú Thọ đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Với tỷ lệ người dân tiếp cận internet đạt trên 80%, hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa. Hạ tầng số phát triển giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận đa dạng hàng hóa, dịch vụ, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Thương mại điện tử giúp nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Cùng với đó, thanh toán số và dịch vụ logistics từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả giao dịch, vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Thông qua các nền tảng như Shopee, Lazada, TikTok Shop, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng, tiết giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP tiêu biểu và những đặc sản của tỉnh như thịt chua, mật ong rừng, chè xanh, măng tươi đóng gói... đã có thêm cơ hội vươn tới khách hàng trong nước và quốc tế. Thay đổi này cũng tác động mạnh mẽ đến hành vi của người tiêu dùng khi họ ngày càng đề cao tính tiện lợi, khả năng so sánh giá cả thông minh và yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (xã Lương Sơn), đại diện một đơn vị kinh doanh các sản phẩm nông sản chế biến tại địa phương, cho biết từ khi đưa sản phẩm lên các sàn trực tuyến, lượng đơn hàng mỗi ngày đã tăng lên khá, đồng thời, giải quyết đầu ra ổn định cho bà con nông dân.

Nỗ lực đồng hành từ cơ quan quản lý

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số trở thành trụ cột của tăng trưởng địa phương, từ đầu năm đến nay, ngành Công Thương tỉnh đã triển khai hàng loạt chương trình hành động thiết thực hỗ trợ tối đa cho các tổ chức cá nhân tham gia vào không gian thương mại điện tử.

Toàn tỉnh hiện có 309 nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến đã thực hiện thông báo đầy đủ với cơ quan quản lý nhà nước. Riêng Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh đã quy tụ tới 470 gian hàng với gần 1.500 sản phẩm và dịch vụ phong phú.

Những nỗ lực bền bỉ trong công tác chỉ đạo và triển khai đã đưa chỉ số thương mại điện tử thời gian qua của tỉnh vươn lên vị trí thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh thành được xếp hạng, ghi nhận một bước tiến ấn tượng về năng lực ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước đã tập trung triển khai các gói hỗ trợ trọng điểm như xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng thời, ngành chức năng đã hỗ trợ thiết lập tài khoản kênh TikTok và tổ chức thành công 4 phiên phát sóng trực tiếp quảng bá sản phẩm đặc trưng cho 9/9 đơn vị, đồng thời hỗ trợ xây dựng kênh chuyên nghiệp cho 5/5 đơn vị đăng ký.

Nhiều ngành nghề truyền thống trong tỉnh phát huy được thế mạnh nhở thương mại điện tử.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng được đẩy mạnh thông qua việc biên soạn, thiết kế và phát hành 5.000 cuốn Cẩm nang thương mại điện tử đến tận cơ sở. Tỉnh đang tập trung nâng cấp hệ thống phần mềm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Công Thương và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý chợ thông minh, chợ số nhằm tạo ra hạ tầng số đồng bộ cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trao đổi về những định hướng chiến lược trong thời gian tới, đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: ngành Công Thương tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành sâu sát cùng doanh nghiệp và người dân trong việc thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mã QR truy xuất nguồn gốc và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm xây dựng mô hình bán lẻ đa kênh thông minh, đưa các sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của tỉnh vươn xa hơn nữa trên thị trường số.

Chiến lược và tầm nhìn dài hạn

Trong chiến lược phát triển thị trường bán lẻ hiện đại đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu vươn lên trở thành trung tâm thương mại của vùng, phấn đấu xây dựng từ 10 đến 20 sàn giao dịch thương mại điện tử cùng khoảng 500 website hoạt động hiệu quả. Tỉnh chú trọng gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc hàng hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân phối, bán lẻ.

Cũng theo đồng chí Đặng Việt Phương, để cụ thể hóa tầm nhìn này, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9067 giai đoạn 2026-2030 với các mục tiêu toàn diện. Theo đó, về môi trường cạnh tranh lành mạnh, tỉnh phấn đấu đạt 70% dân số trưởng thành mua sắm trực tuyến, 60% doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quốc gia về thương mại điện tử bền vững, tỷ lệ website vi phạm quyền lợi người tiêu dùng dưới 10%. Về nâng cao năng lực cạnh tranh, trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, 100% giao dịch có hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 80% và trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trực tuyến.

Thương mại điện tử góp phần đưa sản phẩm Măng trúc tự nhiên (xã Đan Thượng) mở rộng thị trường, đến với đông đảo người dân.

Đối với phát triển gắn liền với liên kết vùng và tăng trưởng xanh, 100% số xã, phường có thương nhân bán hàng trực tuyến, tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu và hạ tầng logistics. Tỉnh triển khai mô hình “Gian hàng xanh” trên sàn giao dịch thương mại điện tử và đảm bảo 100% sản phẩm chủ lực có mã QR cùng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử.

Về nguồn nhân lực, khoảng 60% cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp triển khai đào tạo chuyên ngành liên quan, đồng thời đưa hơn 5.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động tham gia các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng số.

Bên cạnh chính sách kiến tạo, việc kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử chính là giải pháp then chốt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo dựng và bảo vệ uy tín cho các thương hiệu địa phương trên hành trình hội nhập kinh tế số.