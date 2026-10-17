Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường

Nhận thức tầm quan trọng của Videx Cambodia 2026, Công ty cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) với thương hiệu Gatexco 20 đã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia trưng bày và quảng bá sản phẩm tại hội chợ từ sớm. Công ty đã bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ hàng quốc phòng và hàng kinh tế với hàng chục sản phẩm chất lượng cao.

Khách hàng tham quan gian hàng của Công ty cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026.

Gian hàng của Công ty cổ phần X20 tại Videx Cambodia 2026 được bố trí khoa học, dễ dàng thu hút khách hàng tham quan và mua sắm. Theo đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Kế hoạch và Kinh doanh (người trực tiếp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm), các sản phẩm của Công ty tham gia trưng bày và giới thiệu tại Hội chợ lần này đều được làm từ chất liệu vải cao cấp, đảm bảo chất lượng và giá thành cho khách hàng Campuchia.

Các sản phẩm trưng bày tại gian hàng của Công ty cổ phần X20.

Thông qua hội chợ Videx Cambodia lần này, Công ty tăng cường quảng bá thương hiệu, tìm kiếm cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác tiềm năng tại Campuchia nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Trong thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng Công ty cổ phần X20 thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có các đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Hàng kinh tế của Công ty gồm nhiều sản phẩm như: Áo khoác, áo sơ mi, áo ba lỗ, tất, áo lót nam, khăn mặt... với chất liệu vải cao cấp, đa dạng màu sắc, được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn.

Để có được các sản phẩm chất lượng cao, nhiều năm qua, Công ty cổ phần X20 đã tập trung phát triển sản xuất hàng kinh tế và xây dựng thương hiệu nhằm đưa sản phẩm ra thị trường thế giới. Công ty đã đưa ra thị trường quốc tế nhiều sản phẩm đa phong cách, chủng loại phong phú với nhiều chất liệu, kiểu dáng nhằm tiếp cận nhiều thị trường. Sản phẩm của Công ty có mặt trên khắp thị trường trong nước và nhiều nước trên thế giới như: Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Argentina, Thụy Sĩ, Canada, Hàn Quốc…

Khách hàng quốc tế quan tâm đến sản phẩm, giá và tiến độ, đồng thời đánh giá rất kỹ về năng lực quản trị, khả năng truy xuất nguồn gốc, điều kiện lao động, trách nhiệm xã hội và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Vì vậy, Công ty cổ phần X20 xác định tiếp tục đẩy mạnh phương thức FOB (chủ động mua nguyên liệu, sản xuất và bán thành phẩm) và từng bước tiếp cận ODM (tự thiết kế và sản xuất theo đơn đặt).

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần X20, để mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao vị thế thương hiệu, Công ty đang dần hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, chuẩn hóa quy trình, số hóa dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung chuyển đổi xanh, sử dụng tiết kiệm điện, nước, hơi, hóa chất và nguyên vật liệu; cải thiện môi trường và điều kiện làm việc; từng bước đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội.