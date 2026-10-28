Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, phí bảo hiểm gốc DBV tăng hơn 70% sau 9 tháng

Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV - mã Ck: AIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Bảo hiểm DBV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 29,9 tỷ đồng, tăng 88,1%, tương ứng tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tăng cường nhượng tái bảo hiểm để phân tán rủi ro.

Phát triển sản phẩm mới là một trong những trọng tâm được DBV đẩy mạnh trong năm 2026. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, phí bảo hiểm gốc của DBV đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 72,8%, tương ứng tăng 1.853 tỷ đồng, phản ánh quy mô khai thác bảo hiểm tiếp tục mở rộng.

Với 6% thị phần, DBV là một trong 6 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất Việt Nam, khẳng định năng lực cạnh tranh và sự phát triển mạnh mẽ về quy mô hoạt động.

Xét theo cơ cấu nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.733,1 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, tăng 69% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 62% tổng phí bảo hiểm gốc của DBV; đồng thời, giúp DBV duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới.

Một số nghiệp vụ khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Trong đó, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt 790 tỷ đồng, tăng 85,6%, chiếm 17,9% tổng phí bảo hiểm gốc, qua đó giúp DBV tăng 4 bậc về thị phần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu bảo hiểm cháy nổ đạt 424,5 tỷ đồng, tăng 89,9%; bảo hiểm tài sản và thiệt hại đạt 181,3 tỷ đồng, tăng 97,7%, gần gấp đôi cùng kỳ.

Như vậy, bốn nghiệp vụ chủ chốt đóng góp khoảng 94% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tạo động lực chính cho tăng trưởng doanh thu của DBV trong 9 tháng đầu năm.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Phát triển sản phẩm mới là một trong những trọng tâm được DBV đẩy mạnh trong năm 2026. DBV liên tục mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng chuyên biệt, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường của từng nhóm khách hàng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng đa dạng của cá nhân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, DBV đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ và đơn giản hóa quy trình giải quyết bồi thường, thông qua các nền tảng công nghệ.

Bên cạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh, DBV cũng tăng cường nhượng tái bảo hiểm nhằm phân tán rủi ro và chia sẻ nghĩa vụ bồi thường. Trong 9 tháng năm 2026, phí nhượng tái bảo hiểm đạt 1.646,7 tỷ đồng, tăng 106,1% so với cùng kỳ. Sau các khoản điều chỉnh, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 2.021,1 tỷ đồng, tăng 33,7%, tương ứng tăng gần 510 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, bồi thường bảo hiểm gốc đạt 1.763 tỷ đồng, tăng 78,8%. Tuy nhiên, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng tới 171,2%, đạt 1.131 tỷ đồng, góp phần chia sẻ đáng kể nghĩa vụ bồi thường. Nhờ đó, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm sau điều chỉnh dự phòng chỉ còn tăng 33,4%, lên 737,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 412,2 tỷ đồng, tăng mạnh 46,8%, tương ứng tăng 131,5 tỷ đồng.

Theo quy định đặc thù về kế toán bảo hiểm, doanh nghiệp phải theo dõi riêng các khoản đầu tư từ vốn chủ sở hữu và nguồn vốn nhàn rỗi của dự phòng nghiệp vụ, đồng thời phân bổ doanh thu tài chính tương ứng cho từng hoạt động.

Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu tài chính trước phân bổ của DBV đạt 209 tỷ đồng, tăng 64,3%, chủ yếu từ lãi tiền gửi và tiền cho vay với 188,9 tỷ đồng. Sau phân bổ, doanh thu tài chính còn 52,9 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính sau phân bổ đạt 22,9 tỷ đồng, cao hơn so với 1 tỷ đồng cùng kỳ. Tính chung lợi nhuận gộp hoạt động tài chính còn 29,9 tỷ đồng trong 9 tháng 2026.

Về danh mục đầu tư, tính đến cuối quý III/2026, tổng danh mục đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 3.826,6 tỷ đồng, tăng gần 20,2% so với đầu năm, trong đó đầu tư ngắn hạn chiếm khoảng 67%./.