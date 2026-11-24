Sản xuất dưa lưới theo phương pháp hữu cơ, nhà màng. Ảnh: Hạ Lan

Hướng đi tất yếu của nông nghiệp hiện đại

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về thực phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Thời gian qua, không chỉ ở Hà Nội, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã và đang đẩy mạnh sản xuất rau hữu cơ.

Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã (HTX) Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý (xã Đan Phượng, TP Hà Nội) là một trong 125 mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của toàn quốc. Với 5ha trồng đa dạng các loại rau, củ, hiện trung bình mỗi ngày HTX thu hoạch từ 2 - 4 tấn rau xanh với giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Giá trị thu nhập bình quân của HTX đạt gần 6,6 tỷ đồng/ha/năm; thu nhập của mỗi thành viên HTX đạt trung bình 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Bà Đặng Thị Cuối - Giám đốc HTX Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý cho biết, thời điểm ban đầu với số vốn gần 7 tỷ đồng, trên diện tích hơn 5ha, HTX đầu tư 7.000m2 nhà màng, áp dụng sản xuất công nghệ cao và không ngừng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để sản xuất nông nghiệp, đến nay quy mô đã tăng gấp 3 lần, với nhiều loại cây trồng khác nhau.

Với hơn 200 loại rau trên diện tích 20ha, trong đó tập trung vào rau rừng, rau đặc sản gắn với đời sống và tri thức bản địa của đồng bào dân tộc Mường, trang trại phát triển mô hình rau hữu cơ Đại Ngàn của Công ty TNHH Khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc đã đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản. Bà Trương Kim Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc chia sẻ, trong quá trình sản xuất, trang trại không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chỉ sử dụng phân hữu cơ. Với thương hiệu “Rau hữu cơ Đại Ngàn”, mỗi tháng trang trại cung cấp 30-40 tấn nông sản cho thị trường. Các sản phẩm rau, nông sản hữu cơ của công ty được phân phối tại siêu thị chuyên doanh thực phẩm sạch, xuất khẩu ra thị trường quốc tế và các nhà hàng cao cấp.

Thêm chính sách mở rộng vùng sản xuất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), đến nay cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều triển khai sản xuất hoặc chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ; trên 60% địa phương đã ban hành kế hoạch hoặc đề án hỗ trợ lĩnh vực này. Toàn quốc hiện có khoảng 17.200 chủ thể sản xuất hữu cơ, gần 600 cơ sở chế biến, hơn 60 doanh nghiệp xuất khẩu và khoảng 40 nhà nhập khẩu tham gia chuỗi giá trị hữu cơ.

Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NNMT Hà Nội cho biết, hiện diện tích cây trồng hữu cơ được chứng nhận trên địa bàn TP Hà Nội đạt hơn 192ha; diện tích đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng hữu cơ là hơn 331ha. Thành phố có 50 cơ sở ứng dụng công nghệ cao với diện tích 504,4ha, trong đó có 27,4ha nhà màng, nhà lưới. Toàn bộ diện tích rau công nghệ cao đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc hữu cơ. Tuy nhiên, theo ông Tường, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi chi phí cao hơn so với sản xuất thông thường. Việc không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp khiến năng suất thấp hơn, công chăm sóc nhiều hơn, rủi ro cao hơn, kéo theo giá thành sản phẩm tăng... những yếu tố đó khiến nông sản hữu cơ chưa dễ tiếp cận với số đông người tiêu dùng.

Chia sẻ ở góc độ doanh nghiệp, Giám đốc HTX Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý Đặng Thị Cuối cho rằng, cần thêm những chính sách thiết thực như hỗ trợ tín dụng ưu đãi, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, giảm chi phí chứng nhận hữu cơ và khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ. Cùng với hỗ trợ sản xuất, công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm cũng cần được đẩy mạnh để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị của nông sản hữu cơ. Còn theo bà Trương Kim Hoa, chủ trang trại Hoa Viên (xã Yên Xuân, TP Hà Nội), hệ thống chứng nhận hữu cơ hiện còn nhiều bất cập. Dù đã có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), song chi phí chứng nhận cao, thủ tục phức tạp và thiếu các tổ chức chứng nhận độc lập, uy tín, đang tạo ra rào cản lớn đối với các DN nhỏ và hộ nông dân.

Bà Lưu Thị Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội thông tin, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật tiên tiến, chuyển giao công nghệ sản xuất hữu cơ hiện đại, giúp nông dân nâng cao trình độ và năng lực sản xuất.