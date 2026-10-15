Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đưa nhà ở cho thuê thành trụ cột an sinh

Gần 911.000 căn nhà ở xã hội đang được triển khai

Chiều 15/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, công tác phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước, với nhiều dự án hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thống kê của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với tổng quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ).

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 170 dự án hoàn thành, với quy mô 46.962 căn; 128 dự án được khởi công, quy mô 183.293 căn, trong đó có 140.492 căn hộ nhà ở xã hội và 42.801 căn hộ cho thuê.

Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với tổng quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành, quy mô 216.626 căn, tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng; 293 dự án đã khởi công, đang triển khai xây dựng, quy mô 363.065 căn, tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng; 291 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 91% chỉ tiêu đặt ra tại Đề án phát triển nhà ở xã hội.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực.

Lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn. Số căn đã hoàn thành đạt hơn 8.300 căn, bằng 48% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch được giao.

Quang cảnh họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng.

Phát triển nhà ở cho thuê: Ưu tiên quỹ đất, mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp

Tại họp báo, ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, hướng tới số đông người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao năng suất lao động và ổn định thị trường bất động sản.

Định hướng này đặc biệt quan trọng tại các đô thị lớn, nơi tập trung đông công nhân, người lao động và người thu nhập thấp chưa đủ điều kiện mua nhà. Phát triển nhà ở cho thuê phù hợp sẽ giúp người dân giảm áp lực tài chính ban đầu, có thêm lựa chọn an cư và thuận tiện tiếp cận nơi làm việc.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đưa các định hướng phát triển nhà ở cho thuê vào quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và các quy định liên quan. Một trong những giải pháp trọng tâm là bố trí quỹ đất tại những khu vực có nhu cầu cao, như đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II; khu vực phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD; khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực gần các trường đại học, cao đẳng.

Theo ông Hà Quang Hưng, vị trí là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả dự án. Vì vậy, việc bố trí quỹ đất cần gắn với nhu cầu thực tế, khả năng kết nối giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh tình trạng nhà ở xa nơi làm việc hoặc thiếu tiện ích thiết yếu.

Các địa phương được định hướng chủ động rà soát nhu cầu nhà ở, quỹ đất tại đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những khu vực đô thị hóa nhanh. Công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng cũng cần được triển khai đồng bộ để sớm đưa dự án vào thực hiện.

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu kế thừa, hoàn thiện các cơ chế ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, đồng thời tạo thuận lợi trong lựa chọn chủ đầu tư và triển khai dự án.

Các chính sách được nghiên cứu gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và kinh phí đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, phương án cho phép chủ đầu tư khai thác một phần diện tích phù hợp để phát triển nhà ở thương mại hoặc công trình dịch vụ, thương mại cũng được tính đến, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hút nguồn vốn tư nhân.

Về thủ tục hành chính, việc kế thừa các cơ chế thí điểm phát triển nhà ở xã hội đã giúp cắt giảm 7 thủ tục, rút ngắn gần 300 ngày thực hiện thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí chuẩn bị dự án nhà ở cho thuê.

Ngoài nguồn lực doanh nghiệp, Bộ Xây dựng định hướng các địa phương chủ động sử dụng ngân sách đầu tư nhà ở cho thuê theo quy định, đồng thời khai thác hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia để bổ sung nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực tế.

Việc phát triển nhà ở cho thuê cũng cần gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn và chiến lược phát triển vùng, nhất là tại các khu vực phát triển theo mô hình TOD, trung tâm kinh tế và hành lang kinh tế trọng điểm. Cách tiếp cận này vừa bổ sung nguồn cung nhà ở, vừa góp phần phân bố dân cư hợp lý, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động.

Theo ông Hà Quang Hưng, với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, sự chủ động của địa phương và sự tham gia của doanh nghiệp, nhà ở cho thuê sẽ từng bước trở thành trụ cột bổ trợ cho phân khúc nhà ở để bán, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và góp phần phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.