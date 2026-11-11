Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 6 xã đã đoàn kết, nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản được duy trì. Công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo xã Yên Lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong 10 tháng năm 2026.

Trong 10 tháng năm 2026, xã Yên Lập có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 641,08 tỷ đồng (đạt 164,3% kế hoạch); thu ngân sách nhà nước gần 90 tỷ đồng (đạt 164% dự toán). Khởi công 17/19 dự án, giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,09%. Xã hoàn thành phương án xử lý toàn bộ 18 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Lãnh đạo xã Sơn Lương báo cáo tại buổi làm việc.

Xã Sơn Lương có 9/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2026; hoàn thành sắp xếp từ 44 khu dân cư xuống còn 18 thôn. Thứ hạng giải quyết thủ tục hành chính vươn lên vị trí 57 toàn tỉnh (tăng 67 bậc), tỷ lệ hồ sơ giải quyết đạt 96,8%.

Lãnh đạo xã Minh Hòa báo cáo tại buổi làm việc.

Sau 9 tháng, xã Minh Hòa đã có 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu cả năm. Thu ngân sách đạt 59,418 tỷ đồng (183,5% dự toán). Xã chú trọng thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Ngọc Đồng, đồng thời, tập trung khắc phục hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Lãnh đạo xã Thượng Long báo cáo tại buổi làm việc.

Xã Thượng Long có 8/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm sau 9 tháng. Diện tích gieo cấy lúa đạt trên 1.000 ha, sản lượng đạt trên 5.724 tấn. Địa phương duy trì 3 sản phẩm OCOP; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,34%.

Lãnh đạo xã Xuân Viên báo cáo làm rõ những kết quả nổi bật trong 10 tháng năm 2026.

Xã Xuân Viên có 6/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách đạt 153,8% dự toán. Địa phương đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông kết nối vùng, nước sạch và xử lý rác thải.

Lãnh đạo xã Trung Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Xã Trung Sơn có 7/16 chỉ tiêu đạt kế hoạch năm, 6 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ. Xã khai thác hiệu quả kinh tế đồi rừng với cây quế là trọng tâm. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp đảng viên mới đạt 111,1% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn do nguồn lực đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất còn hạn chế; địa bàn rộng, dân cư phân tán; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cần tập trung thực hiện quyết liệt trong các tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn thảo luận, làm rõ những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành bộ máy, quản lý đất đai, tài nguyên, giải ngân vốn đầu tư công và phát triển sinh kế cho đồng bào vùng cao.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận, định hướng giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền 6 xã trong việc duy trì ổn định hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như quy mô kinh tế còn nhỏ, liên kết sản xuất - tiêu thụ chưa chặt chẽ, hạ tầng thiết yếu (giao thông, nước sạch, xử lý rác thải) còn nhiều bất cập, tiến độ giải ngân ở một số nơi còn chậm..., đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để tư tưởng trông chờ, ỷ lại làm chậm trễ nhiệm vụ chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo đối với phương án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn khu vực suối Đá Thờ, xã Yên Lập.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền 2 cấp; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế đa ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã rà soát toàn diện các chỉ tiêu năm 2026 để quyết tâm "về đích" đúng kế hoạch đề ra. Cùng với đó, cần chú trọng phát triển kinh tế rừng bền vững theo chuỗi giá trị, hình thành vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, phát triển dược liệu, kinh tế dưới tán rừng và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng. Đặc biệt, cần phối hợp đẩy nhanh thủ tục đầu tư Cụm công nghiệp Xuân An và Cụm công nghiệp Ngọc Đồng để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng năng lực chuyên môn. Đẩy mạnh chuyển đổi số và xử lý dứt điểm các hồ sơ hành chính, đất đai quá hạn.

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản; nghiêm cấm lợi dụng cải tạo đất để khai thác tài nguyên trái phép. Phối hợp làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu để triển khai hiệu quả Bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và phát triển văn hóa. Củng cố vững chắc mạng lưới y tế, giáo dục cơ sở; thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Mường, Dao với phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác tìm hiểu thực tế mô hình sản xuất bưởi đặc sản tại xã Xuân Viên.

Đối với các kiến nghị, đề xuất chính đáng của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, ưu tiên cân đối nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn, đất nông, lâm trường và xử lý cơ sở nhà đất dôi dư.

Giao Sở Nội vụ nghiên cứu phương án điều tiết nhân lực, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở. Sở Công Thương phối hợp với ngành Điện lực, Viễn thông và các đơn vị liên quan khảo sát bổ sung trạm biến áp, phủ sóng viễn thông và nâng cấp hệ thống nước sạch phục vụ Nhân dân.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã thăm một số khu vực đề xuất xây dựng dự án và các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn.