Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị

Họp Tổ công tác 515 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm; lãnh đạo một số xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tổ công tác cho ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Tổ công tác; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam về phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La (giai đoạn 2026 - 2030); Chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam về phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026; Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định 515-QĐ/TU ngày 12/9/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung Chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam; phê duyệt phương án, bố trí kinh phí theo quy định để tổ chức thực hiện phương án năm 2026, chương trình hợp tác năm 2026. Triển khai nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể triển khai nội dung Biên bản hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo kịp thời hiệu quả. Xã Bình Thuận chỉ đạo tổ chức triển khai nội dung Biên bản hợp tác; nội dung phương án thực hiện Chương trình hợp tác năm 2026 trên địa bàn xã bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả. Các thành viên Tổ công tác chủ động triển khai các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc; thông báo phân công nhiệm vụ và kế hoạch của Tổ công tác; kịp thời báo cáo, đề xuất với Tổ công tác những khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ký kết Biên bản hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc.

Tại cuộc họp, đã ký kết Biên bản hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiện tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La; Biên bản hợp tác đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn chuỗi giá trị trên địa bàn xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La.

Ký kết Biên bản hợp tác đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn chuỗi giá trị trên địa bàn xã Bình Thuận.