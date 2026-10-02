Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh

Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quý III/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã ban hành 73 văn bản chỉ đạo; hoàn thành 168 nhiệm vụ Trung ương giao; đạt, vượt 18/23 chỉ tiêu chuyển đổi số; công nhận 46 giải pháp, sáng kiến cấp tỉnh. Tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98,71%, 5G trên 57%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã chuẩn hóa thông tin hơn 93% thuê bao di động; kích hoạt trên 920.000 tài khoản VNeID; tích hợp hơn 337.000 sổ sức khỏe điện tử; phát hành gần 98% học bạ số. Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh tích hợp trên 31,9 triệu bản ghi; 100% thủ tục hành chính được công khai và 100% hệ thống thông tin đạt chuẩn an toàn mạng.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với tờ trình về thành lập Tổ chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trọng tâm là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Quyết định số 204 của Ban Bí thư và các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cao nhất về đăng ký giải ngân và bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục lan tỏa ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ, nông nghiệp…; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chủ động báo cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch; tập trung xử lý các điểm nghẽn theo Kế hoạch số 07 của Ban Chỉ đạo tỉnh và đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa tài liệu.

Giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm Bộ Chỉ số đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên theo Kế hoạch số 57 của Ban Tổ chức Trung ương.

Văn phòng Tỉnh ủy đẩy nhanh thủ tục đầu tư Dự án Chuyển đổi số giai đoạn 2025-2028; nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Sơn La; hoàn thiện việc số hóa và cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý tài liệu số hóa tại Kho Lưu trữ lịch sử của Đảng.

Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ; tham mưu kiện toàn các tổ công tác, tổ giúp việc bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và yêu cầu phối hợp liên ngành theo định hướng của Trung ương.