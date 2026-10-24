Đẩy mạnh phân quyền trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bảo đảm yêu cầu quản lý về an ninh, trật tự

Theo đó, ngày 19-8-2026, Chính phủ đã có Tờ trình số 582/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Về cơ sở chính trị, Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc ban hành Luật dựa trên các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng không ngường đẩy mạnh các biện pháp nhằm quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cơ sở pháp lý để ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được xác định là dựa trên nền tảng Hiến pháp cùng các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Về mặt thực tiễn, việc thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho thấy, một số quy định cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý.

Cụ thể là cần tiếp tục phân quyền, đơn giản hóa một số thủ tục về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, kinh doanh tiền chất thuốc nổ... Qua đó, giảm thời gian, chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Cơ quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khẳng định: “Việc ban hành Luật là cần thiết, qua đó đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc quản lý của Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”.

Luật đơn giản hóa hồ sơ và thủ tục

Về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Cơ quan soạn thảo tập trung vào hai vấn đề chính, đó là sửa đổi, bổ sung một số điều theo hướng đẩy mạnh phân quyền trong công tác quản lý Nhà nước và bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp.

Cụ thể, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó có các quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung nêu trên sẽ được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an theo hướng phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an cấp tỉnh) thực hiện toàn diện nội dung này.

Cùng với đó là bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Tiếp đến là bỏ nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; bỏ nội dung thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Về hồ sơ, Dự thảo Luật cũng quy định theo hướng đơn giản hoá thành phần hồ sơ, thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, đồng thời quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Cũng theo Cơ quan soạn thảo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ không sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được xác định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Đối với các nội dung khác liên quan đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Cơ quan soạn thảo cho rằng cần phải được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá kỹ lưỡng để làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung trong các lần tiếp theo bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.