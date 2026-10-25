Đẩy mạnh phân quyền, đơn giản hoá thủ tục trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại dự thảo Luật lần này, cơ quan soạn thảo tập trung vào hai vấn đề chính, đó là sửa đổi, bổ sung một số điều theo hướng đẩy mạnh phân quyền trong công tác quản lý Nhà nước và bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp.

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó có các quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an cho rằng việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là cần thiết. Ảnh: CAQT

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo Luật hiện nay không quy định cụ thể tên cơ quan, đơn vị thực hiện là phù hợp nhằm bảo đảm tính ổn định, lâu dài của Luật và việc giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh, trực tiếp là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện để sẽ bảo đảm linh hoạt khi có thay đổi về tổ chức bộ máy mà không phải sửa Luật.

Đồng thời, việc phân quyền cũng giúp rút ngắn đầu mối, tạo thuận lợi trong tiếp nhận, thu hồi, quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và tăng tính chủ động của địa phương.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng bỏ nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; bỏ nội dung thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Về hồ sơ, Dự thảo Luật cũng quy định theo hướng đơn giản hoá thành phần hồ sơ, thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, đồng thời quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Đáng chú ý, dự thảo Luật cũng hoàn thiện các quy định về cho phép thực hiện nộp hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; việc nộp hồ sơ, giấy tờ hoàn toàn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này sẽ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với thủ tục trang bị vũ khí quân dụng chỉ quy định hình thức nộp hồ sơ trực tiếp như Luật hiện hành là phù hợp, vì hồ sơ trang bị vũ khí quân dụng có chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước như thông tin về số lượng, chủng loại vũ khí của các đơn vị thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, kế hoạch, chương trình công tác và các thông tin có liên quan nên đối với thủ tục này phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn trong công tác quản lý.

Cũng theo Cơ quan soạn thảo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ không sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được xác định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Đối với các nội dung khác liên quan đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Cơ quan soạn thảo cho rằng cần phải được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá kỹ lưỡng để làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung trong các lần tiếp theo bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.