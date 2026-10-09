Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước

Việc phân cấp, ủy quyền gắn với phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải trình, giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hồ sơ và thủ tục hành chính. Các đơn vị, cá nhân được ủy quyền phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện tổng số nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền trong khối UBND thành phố là 726 nhiệm vụ. Trong đó, 580 nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền từ thành phố cho các sở, ban, ngành; 146 nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền từ thành phố cho cấp xã.

Trong 580 nhiệm vụ giao cho các sở, ban, ngành, có 58 nhiệm vụ được phân cấp và 522 nhiệm vụ được ủy quyền. Đối với 146 nhiệm vụ giao cho cấp xã, có 70 nhiệm vụ do UBND thành phố phân cấp, 8 nhiệm vụ do HĐND thành phố phân cấp và 68 nhiệm vụ được ủy quyền.