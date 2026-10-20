Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng

Tờ trình dự án Luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày. Theo đó, dự thảo Luật gồm 8 điều, trong đó các điều từ Điều 1 đến Điều 7 quy định nội dung sửa đổi, bổ sung đối với từng luật cụ thể; Điều 8 quy định về điều khoản thi hành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5/77 điều của Luật Thể dục, thể thao, tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Cụ thể, chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực, gồm: chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều của Luật Du lịch, tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước về du lịch; hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện quy định để đáp ứng yêu cầu phát triển trong hoạt động du lịch; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Luật Du lịch với hệ thống pháp luật có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Phạm Thắng

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4/52 điều của Luật Thư viện, tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn: hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp và hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện. Theo đó, điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo về hoạt động thư viện theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 8/50 điều của Luật Điện ảnh nhằm hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng; đẩy mạnh phân cấp và hoàn thiện thủ tục hành chính đối với việc tổ chức các hoạt động điện ảnh.

Cùng với đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9/95 điều của Luật Di sản văn hóa, tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoàn thiện quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo hướng tăng cường phân cấp và giảm thủ tục hành chính; hoàn thiện quy định về hoạt động khảo cổ phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và bảo tồn di sản; hoàn thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực di sản văn hóa và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quang Khánh

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 11/43 điều của Luật Quảng cáo, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo trên báo nói, báo hình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về báo chí; hoàn thiện quy định về quảng cáo ngoài trời phù hợp với pháp luật về quy hoạch. Cụ thể, dự thảo Luật bãi bỏ các quy định, nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Luật Quảng cáo.

Đối với Luật Báo chí, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí theo hướng bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện sau khi phân quyền, phân cấp

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật; cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Phạm Thắng

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Ủy ban nhất trí với dự thảo Luật được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra, trong đó có việc cơ quan chủ trì soạn thảo đưa ra khỏi dự thảo Luật các quy định sửa đổi, bổ sung tên Điều 29 (về dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ, thực hiện hoạt động trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới), khoản 3 Điều 23 (về tổ chức, người đại diện được giao quản lý, sử dụng di tích) và Điều 59 (về phục chế di sản tư liệu), qua đó tránh cách hiểu cho phép xây dựng công trình mới trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới; đồng tình với việc chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 53 theo hướng chỉ yêu cầu xác nhận xuống cấp đối với di tích phải lập quy hoạch nhưng chưa được lập, thu hẹp phạm vi thực hiện thủ tục hành chính.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung này và quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết, bảo đảm nguyên tắc không hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn, không làm giảm mức độ bảo vệ di tích.

Có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung trong văn bản hướng dẫn thi hành cơ chế phối hợp, lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh trong quá trình xem xét cấp phép đối với trường hợp thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực biên giới, hải đảo, khu vực quy hoạch công trình quốc phòng, khu quân sự nhằm bảo đảm an ninh, quốc phòng, đồng thời phù hợp với thực tiễn và tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Với Luật Du lịch, Ủy ban đề nghị, đối với các chính sách mới chưa được thuyết minh, đánh giá tác động đầy đủ, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Du lịch nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Về Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với đề xuất phân cấp một số thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi hành Luật. Cụ thể, chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả triển khai trên thực tế, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện sau khi phân quyền, phân cấp để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết; nghiên cứu, quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công các sự kiện nêu trên tại văn bản hướng dẫn thi hành.