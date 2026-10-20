Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Tờ trình dự án Luật. Theo Bộ trưởng, việc ban hành dự án Luật nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Dự thảo Luật gồm 8 điều, điều chỉnh trực tiếp các nội dung tại 7 luật chuyên ngành và quy định điều khoản thi hành. Nội dung sửa đổi tập trung mạnh mẽ vào việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, dự thảo sửa đổi 5/77 điều, chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức các giải thi đấu vô địch, giải vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực du lịch, dự thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều của Luật Du lịch, phân cấp thẩm quyền công nhận điểm du lịch từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, chuyển thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia liên tỉnh từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời bãi bỏ thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành, cấp biển hiệu phương tiện du lịch, bổ sung giá trị pháp lý của thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử, bãi bỏ quy định về quy hoạch du lịch và bổ sung ngân sách hằng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Đối với Luật Thư viện, dự thảo sửa đổi 4/52 điều, làm rõ vai trò thư viện cấp tỉnh là thư viện trung tâm, điều chỉnh nhiệm vụ thư viện cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã nhằm chuyển từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Trong lĩnh vực điện ảnh, dự thảo sửa đổi 8/50 điều, quy định cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước là chủ đầu tư dự án sản xuất phim để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu, bổ sung cơ chế nhà nước hỗ trợ ngân sách cho phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng và phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép tổ chức liên hoan phim, giải thưởng, cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài.

Về Luật Di sản văn hóa, dự thảo sửa đổi 9/95 điều, chuyển thẩm quyền quyết định cho phép lập hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ di sản khẩn cấp từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phân cấp phê duyệt đề án bảo vệ di sản tư liệu UNESCO cho các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, giao cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xác nhận di tích xuống cấp đối với cụm di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh và tháo gỡ vướng mắc quy hoạch khảo cổ đối với hoạt động thăm dò, khai quật phục vụ nghiên cứu, bảo tồn.

Đối với Luật Quảng cáo, dự thảo sửa đổi 11/43 điều, bãi bỏ giấy phép riêng đối với kênh chương trình chuyên quảng cáo của cơ quan phát thanh, truyền hình và bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Đối với Luật Báo chí, dự thảo chuyển cơ chế từ "xin chấp thuận" sang "thông báo" trong thời hạn 5 ngày đối với một số trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đánh giá hồ sơ dự án Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Ủy ban đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động rà soát đưa ra khỏi dự thảo Luật 13 nội dung chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ như quy định về đại lý du lịch trực tuyến, bảo hiểm bắt buộc khách du lịch quốc tế hay các quy định liên quan đến công trình xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất cao với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Để bảo đảm tính khả thi khi Luật đi vào cuộc sống, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm nguồn lực thực hiện sau phân cấp, quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

*Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật này.