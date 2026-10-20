Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền lĩnh vực văn hóa, báo chí

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Tờ trình, việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và cắt giảm thủ tục hành chính. Dự thảo Luật gồm 8 điều, trong đó 7 điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung đối với từng luật và một điều quy định về thi hành.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5/77 điều, tập trung chuyển một số thẩm quyền quyết định tổ chức các hoạt động thể thao từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng quản lý ngành, trong đó có Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và các giải thi đấu thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Với Luật Du lịch, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều, tập trung phân cấp thẩm quyền công nhận điểm du lịch, khu du lịch quốc gia; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, thủ tục cấp phép và quản lý cơ sở lưu trú. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; bổ sung thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương thẻ vật lý.

Đối với Luật Thư viện, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4/52 điều nhằm hoàn thiện hệ thống thư viện công cộng phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ chức năng thư viện cấp tỉnh, cấp xã và chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý hoạt động thư viện.

Trong lĩnh vực điện ảnh, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 8/50 điều, tập trung hoàn thiện cơ chế sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước, bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các chủ thể trong kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Một số thẩm quyền cấp phép hoạt động điện ảnh cũng được đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh.

Đối với Luật Di sản văn hóa, dự thảo sửa đổi, bổ sung 9/95 điều, chủ yếu về phân cấp thẩm quyền quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; đơn giản hóa thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, hoàn thiện quy định về khảo cổ và bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng.

Với Luật Quảng cáo, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 11/43 điều, trong đó bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời; bỏ yêu cầu cấp giấy phép riêng đối với cơ quan phát thanh, truyền hình khi sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo.

Riêng Luật Báo chí, dự thảo Luật sửa đổi khoản 3 Điều 18 theo hướng chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế phải xin chấp thuận sang thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành Luật, cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo và đánh giá hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Media Quốc hội).

Đáng chú ý, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan Quốc hội, đưa ra khỏi dự thảo 13 nội dung chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành. Ủy ban thống nhất với cách tiếp cận chỉ quy định những nội dung "đã chín, đã rõ", mang tính nguyên tắc và thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban cơ bản tán thành việc phân cấp thẩm quyền tổ chức các sự kiện thể thao, song đề nghị đánh giá đầy đủ điều kiện thực hiện và quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương khi tổ chức sự kiện quy mô toàn quốc.

Về Luật Du lịch, cơ quan thẩm tra tán thành các nội dung sửa đổi liên quan đến công nhận điểm, khu du lịch; cấp phép kinh doanh lữ hành; quản lý cơ sở lưu trú và hoạt động hướng dẫn viên, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Đối với Luật Thư viện, Ủy ban nhất trí tập trung sửa đổi các quy định về phân quyền, phân cấp, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu chính sách đặt hàng, mua sách từ ngân sách nhà nước, thư viện số dùng chung và sách học đường khi sửa đổi toàn diện Luật.

Với Luật Điện ảnh, cơ quan thẩm tra đồng tình với việc rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép, hoàn thiện cơ chế ngân sách sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và tăng cường quản lý phim trên không gian mạng. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị giữ nguyên quy định về "chủ đầu tư dự án" tại khoản 3 và khoản 4 Điều 14.

Đáng chú ý, đối với Luật Di sản văn hóa, Ủy ban nhất trí đưa ra khỏi dự thảo một số nội dung sửa đổi nhằm tránh cách hiểu cho phép xây dựng công trình mới trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới. Đồng thời, có ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế lấy ý kiến cơ quan quốc phòng, an ninh khi cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực biên giới, hải đảo và khu quân sự.

Đối với Luật Quảng cáo, Ủy ban tán thành việc sửa đổi các công cụ quản lý thay thế quy hoạch quảng cáo ngoài trời, đồng thời thống nhất sử dụng thuật ngữ "phát thanh, truyền hình" thay cho "báo nói, báo hình" để phù hợp với Luật Báo chí năm 2025.

Về Luật Báo chí, cơ quan thẩm tra nhất trí với việc cơ quan báo chí chỉ phải thông báo khi thay đổi một số nội dung giấy phép liên quan đến phát thanh, truyền hình và xuất bản phụ trương, thay vì phải thực hiện thủ tục chấp thuận.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa dự thảo Luật với các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện sau khi Luật được ban hành.