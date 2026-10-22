Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục về kinh doanh bất động sản

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 22/10, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất động sản

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ: Dự thảo Luật gồm 10 Chương, 61 điều, so với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 giảm 22 điều.

Lần sửa đổi này đã bổ sung quy trình giao dịch bất động sản, trong đó quy định nguyên tắc thực hiện giao dịch và khung về quy trình giao dịch bất động sản.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Đồng thời, bổ sung quy định về mã định danh điện tử tạo lập cho từng tổ chức, cá nhân, bất động sản hoặc đối tượng khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở; cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản được bảo đảm bằng việc chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Dự thảo Luật cũng mở rộng các loại hợp đồng chuyển nhượng trong kinh doanh bất động sản.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung về phân quyền, phân cấp, cụ thể:

Phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi quy định về thanh tra trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bãi bỏ quy định về nhiệm vụ thanh tra của Bộ Xây dựng để bảo đảm thống nhất với Luật Thanh tra năm 2025; sửa đổi, điều chỉnh trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đáng chú ý, dự thảo Luật thực hiện cắt giảm 7 điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản; đồng thời cắt giảm 4/12, đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính.

Về việc đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, thống nhất phương án xử lý theo hướng loại bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Theo đó, tại dự thảo Luật đã bổ sung khoản 3 Điều 34 theo hướng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải được công khai trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trước khi áp dụng và không phải thực hiện thủ tục đăng ký, công khai hợp đồng theo quy định của pháp luật khác.

Rà soát chặt quy định về chuyển nhượng dự án, hợp đồng bất động sản

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, về điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh đối với các dự án bất động sản trên quỹ đất thanh toán dự án BT, theo đó đề nghị nghiên cứu không nhắc lại quy định của pháp luật PPP về phạm vi dự án BT thuộc diện thanh toán bằng hình thức giao đất, mà quy định theo hướng dẫn chiếu chung đến pháp luật PPP, nhằm tránh cách hiểu khác nhau.

Về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, Ủy ban đề nghị quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản các nguyên tắc quản lý khoản tiền còn lại tương đương 5% giá trị hợp đồng trong tài khoản và xử lý rủi ro phát sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

“Làm rõ yếu tố tự nguyện khi bên mua, thuê mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận. Có ý kiến đề nghị phân biệt thỏa thuận đặt cọc với việc huy động vốn để thực hiện dự án. Có quy định kiểm soát các khoản thu khác có tính chất huy động vốn trước thời điểm được phép”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu.

Về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, Ủy ban đề nghị nghiên cứu trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng triển khai, chưa có khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không mong muốn tiếp tục triển khai toàn bộ dự án nhưng có bên mong muốn nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án, đủ năng lực tiếp tục thực hiện, cam kết hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi tiếp nhận dự án, tránh dẫn đến dự án bị đình trệ kéo dài, gây lãng phí, không bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, bổ sung đánh giá các phương án khả năng thu hồi tiền, thời gian xử lý, chi phí và nghĩa vụ khác và nghĩa vụ với khách hàng.

Về hợp đồng kinh doanh bất động sản, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng việc chỉnh sửa khái niệm kinh doanh bất động sản và mở rộng các loại hợp đồng được chuyển nhượng.

“Nếu chưa làm rõ cơ sở thực tiễn, nhu cầu giao dịch, vấn đề cụ thể cần giải quyết và giá trị gia tăng của chính sách, chưa đánh giá đầy đủ tác động và cơ chế kiểm soát rủi ro thì đề nghị chưa quy định tại dự thảo Luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ.

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận tại tổ ngay trong sáng nay (22/10).