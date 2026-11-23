Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực chất, bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc và phòng ngừa gian lận thương mại, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là khâu then chốt.

Chuyển giao thẩm quyền, khơi thông nguồn lực xuất khẩu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, với mạng lưới 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã ký kết và thực thi, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không chỉ là chứng từ xác nhận nguồn gốc sản phẩm mà còn là “tấm vé thông hành” giúp hàng hóa Việt Nam tận dụng ưu đãi thuế quan, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Theo số liệu ước tính của Bộ Công Thương, trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 1.010 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 499 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

Việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) về địa phương giúp doanh nghiệp xuất khẩu tiết giảm đáng kể thời gian, chi phí và chủ động hơn trong tiến độ giao hàng. (ẢNH: MAI HUYÊN- MINH KHUYÊN)

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Kể từ khi Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 40/2025/TT-BCT của Bộ Công thương chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền cấp C/O và Văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã được chuyển giao mạnh mẽ về các Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế.

Bộ Công thương tăng cường tổ chức các hội nghị, khóa tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực thẩm định quy tắc xuất xứ cho đội ngũ cán bộ tại các địa phương. (ẢNH: MAI HUYÊN- MINH KHUYÊN)

Đặc biệt, từ ngày 1/8/2026, thực hiện Thông tư số 26/2026/TT-BCT, phạm vi cấp C/O của Bộ Công Thương tiếp tục được điều chỉnh theo hướng thu gọn, đẩy mạnh chuyển giao các hồ sơ thuộc thẩm quyền về cơ sở. Tính đến tháng 11/2026, việc phân cấp này đã được triển khai đồng bộ tại 33/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực tiễn bước đầu cho thấy, việc đưa dịch vụ công thiết yếu này về gần doanh nghiệp đã giúp cộng đồng xuất khẩu tiết giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, chủ động hơn trong tiến độ giao hàng, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở xa các trung tâm kinh tế lớn.

Thách thức từ độ vênh hạ tầng và bài toán thực thi thống nhất

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, quá trình phân cấp một lĩnh vực mang tính kỹ thuật chuyên sâu, gắn chặt với các cam kết quốc tế khắt khe như quy tắc xuất xứ hàng hóa cũng bộc lộ không ít thách thức. Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết: Thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương về năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là mức độ sẵn sàng của hệ thống công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương): Đẩy mạnh phân cấp cấp C/O về địa phương cần đầu tư đồng bộ hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. (ẢNH: MAI HUYÊN- MINH KHUYÊN)

Nghiệp vụ thẩm định xuất xứ đòi hỏi cán bộ thực thi phải nắm vững các quy định của từng FTA, mã số hàng hóa (HS), tiêu chí chuyển đổi cơ bản cũng như quy trình sản xuất đặc thù của từng ngành hàng. Nếu thiếu sự chuẩn hóa về quy trình và công cụ hỗ trợ, việc 33/34 tỉnh, thành phố cùng thực hiện cấp phép dễ dẫn đến tình trạng lúng túng, hoặc thiếu thống nhất trong cách hiểu và áp dụng quy tắc xuất xứ giữa các địa phương. Nguy hiểm hơn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu diễn biến phức tạp, nguy cơ lợi dụng kẽ hở để gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp luôn hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến uy tín hàng hóa Việt Nam.

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là trụ cột bảo đảm hiệu quả phân cấp

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác quản lý và cấp C/O tại địa phương không thể vận hành theo phương thức thủ công truyền thống. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chính là “chìa khóa” để giải quyết hài hòa hai mục tiêu: vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trước hết, việc thiết lập nền tảng số dùng chung đóng vai trò quyết định trong bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Thời gian qua, Cục Xuất nhập khẩu đã phối hợp chặt chẽ với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công thương) hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, từ kết nối Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys), thiết lập tài khoản thu phí trực tuyến, phát hành biên lai điện tử đến truyền dữ liệu C/O điện tử (e-C/O) thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Hạ tầng số thống nhất giúp xóa bỏ độ vênh trong thực thi giữa các tỉnh, thành phố, bảo đảm mọi hồ sơ đều được tiếp nhận, xử lý theo một quy chuẩn công khai, minh bạch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành đồng bộ Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) là giải pháp then chốt bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và phòng, chống gian lận xuất xứ. (ẢNH: MAI HUYÊN- MINH KHUYÊN)

Cùng với hạ tầng kết nối, việc ứng dụng các công cụ công nghệ hiện đại trực tiếp giảm tải áp lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa phương. Tích hợp các thuật toán rà soát tự động và cơ sở dữ liệu quy tắc xuất xứ theo từng FTA, từng nhóm mặt hàng trên hệ thống điện tử sẽ trở thành “trợ lý kỹ thuật” đắc lực, hỗ trợ cán bộ cơ sở đối chiếu nhanh định mức nguyên phụ liệu, tự động cảnh báo sai sót trong hồ sơ. Nhờ đó, thời gian thẩm định được rút ngắn đáng kể, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro sai sót chủ quan trong quá trình tác nghiệp.

Đặc biệt, chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa chỉ phát huy sức mạnh toàn diện khi hình thành được hệ sinh thái dữ liệu liên thông phục vụ phòng, chống gian lận thương mại. Thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa cơ quan cấp C/O với hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, dữ liệu hóa đơn điện tử của ngành Thuế và hệ thống truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, cơ quan quản lý có đủ công cụ giám sát xuyên suốt chuỗi giá trị từ khâu nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất đến xuất khẩu. Dữ liệu thông suốt chính là lá chắn hữu hiệu giúp phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa các hành vi giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

Phân cấp, phân quyền là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Song, phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, tăng cường kiểm tra, giám sát và hiện đại hóa phương thức quản lý. Khi hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ địa phương được đào tạo bài bản kết hợp với “đòn bẩy” khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đồng bộ, công tác cấp C/O sẽ thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế bền vững.