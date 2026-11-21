Chương trình kết nối trực tuyến từ điểm cầu BHXH thành phố đến 14 điểm cầu BHXH cơ sở nhằm tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong những tuần cuối năm.

Phát động đợt cao điểm, ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, đề nghị các đơn vị BHXH cơ sở bám sát tình hình từng địa bàn, tập trung tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại những khu dân cư còn nhiều người chưa tham gia. Nội dung tư vấn cần dễ hiểu, làm rõ quyền lợi, mức đóng và chính sách hỗ trợ để người dân có thể lựa chọn phương thức tham gia phù hợp.

Cùng với vận động người tham gia mới, các đơn vị chú trọng hỗ trợ người đã dừng đóng BHXH tự nguyện tiếp tục tham gia và hướng dẫn người dân gia hạn thẻ BHYT kịp thời để duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh. Hưởng ứng đợt cao điểm, đại diện BHXH cơ sở Cẩm Lệ và BHXH cơ sở Bàn Thạch đã chia sẻ về các hoạt động tuyên truyền, vận động tại địa bàn.

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị BHXH cơ sở phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng đồng loạt ra quân tại các khu dân cư. Thông qua tư vấn trực tiếp, lực lượng ra quân giải đáp vướng mắc và hướng dẫn người dân đăng ký tham gia hoặc gia hạn thẻ BHYT, trong đó chú trọng nhóm lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh và người chưa có thẻ BHYT.