Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin liên lạc quân sự

Đón và làm việc với đoàn có Đại tá Trần Đức Thọ, Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao.

Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc về KHCN; bảo đảm kỹ thuật hệ thống thông tin quân sự và trang bị thông tin công nghệ cao; nghiên cứu, chế thử, sửa chữa, phát triển và làm chủ KHCN phục vụ thông tin liên lạc quân sự. Năm 2026, Trung tâm thực hiện tổng số 12 đề tài, trong đó có 4 đề tài nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng. Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, nhiều kết quả sau nghiệm thu được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Đại tá Trần Đức Thọ, Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2026 của Trung tâm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Cục Khoa học quân sự và Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao trong thực hiện các nhiệm vụ KHCN thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo kết quả và trực tiếp tham quan các sản phẩm nghiên cứu, Thiếu tướng Dương Minh Hải đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị Trung tâm cần chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai các nhiệm vụ KHCN đang thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiên cứu, phối hợp với Cục Khoa học quân sự để đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi lĩnh vực thông tin liên lạc; phát triển các trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc thế hệ mới phù hợp với chiến thuật và điều kiện tác chiến mới, góp phần phát triển các sản phẩm có ý nghĩa chiến lược, hiện đại hóa vũ khí, trang bị hiện có.

Thiếu tướng Dương Minh Hải và đoàn công tác tham quan sản phẩm nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao.

Nhất trí chủ trương, đề xuất đầu tư phát triển các phòng thí nghiệm thông tin liên lạc quân sự, nâng cao tiềm lực KHCN của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Thiếu tướng Dương Minh Hải đề nghị đơn vị cần tăng cường liên kết, hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội…, qua đó rút ngắn thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực làm chủ công nghệ thông tin liên lạc quân sự. Mặt khác, tiếp tục rà soát, báo cáo kế hoạch tổng thể, hệ thống nhiệm vụ, đề tài khoa học của Trung tâm nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học quân sự thống nhất, toàn diện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn quân.