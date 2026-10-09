Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Sự kiện là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đồng thời đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của khối sức khỏe.

Chủ đề được hội nghị lựa chọn trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cùng nhiều thành tựu khoa học-công nghệ tác động ngày càng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là y tế và chăm sóc sức khỏe.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu trình bày, thảo luận 59 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề về y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng, với sự tham gia của các báo cáo viên trong nước và quốc tế. Nội dung các báo cáo gắn với thực tiễn chuyên môn và xu hướng phát triển chung của khoa học sức khỏe hiện nay.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, cùng với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày càng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của khối sức khỏe. Số lượng đề tài, bài báo và công trình nghiên cứu từng bước gia tăng; nội dung nghiên cứu ngày càng gắn với thực tiễn chăm sóc sức khỏe, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ và giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động chuyên môn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: NH)

Xây dựng khối sức khỏe là định hướng chiến lược của nhà trường. Từ những bước đi ban đầu, nhà trường đã hình thành đội ngũ, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất. Đến nay, khối sức khỏe của trường có hơn 1.100 sinh viên đã tốt nghiệp, hơn 2.000 sinh viên đang được đào tạo. Trong số đó, nhiều sinh viên trúng tuyển bác sĩ nội trú. Đội ngũ giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ có kinh nghiệm thực tiễn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Dương Châu nhấn mạnh, đào tạo sức khỏe không đơn thuần là mở thêm lĩnh vực đào tạo mà còn gắn với trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục, hướng tới mục tiêu đào tạo những người làm nghề có chuyên môn, y đức và trách nhiệm với cộng đồng.

Hội nghị là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ và giảng viên trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm. (Ảnh: NH)

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục chuẩn hóa đào tạo, gắn chương trình học với mục tiêu lâm sàng; đầu tư cho đội ngũ, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm; tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế và coi nghiên cứu khoa học là động lực nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội nghị là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ và giảng viên trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và hình thành những ý tưởng nghiên cứu mới; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức cập nhật, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và nâng cao tinh thần nghiên cứu khoa học, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cán bộ y tế trong tương lai.